Παράπονα από τον Κόντη για τη διαιτησία στον ημιτελικό ΟΦΗ – Λεβαδειακός: «Είναι καιρός να σεβαστούμε το άθλημα»

Ο ΟΦΗ ήρθε ισόπαλος 1-1 με το Λεβαδειακό στο Παγκρήτιο στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον Χρήστο Κόντη να έχει παράπονα από τη διαιτησία του Αλέξανδρου Τσακαλίδη.

Όλα θα κριθούν στην έδρα του Λεβαδειακού για τον ΟΦΗ μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα στο Ηράκλειο. Ο Κόντης χαρακτήρισε τον επαναληπτικό ως τελικό και για τις δύο ομάδες και τόνισε ότι όλοι στην κρητική ομάδα θέλουν και πιστεύουν ότι θα πάρουν την πρόκριση για δεύτερη σερί φορά στον τελικό του θεσμού, που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό.

Τα λόγια του Χρήστου Κόντη

«Ήρθαμε εδώ να παίξουμε ένα παιχνίδι, παίζουμε στην έδρα μας, είχαμε 10.000 κόσμο, νομίζω ότι ο κόσμος δημιούργησε μία καταπληκτική ατμόσφαιρα, αλλά δεν μπορούσαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Αυτά που είδα σήμερα δεν τα έχω ξαναδεί. Ένιωθα ότι παίζω εκτός έδρας. Ένιωθα ότι παίζω κάπου αλλού.

Πραγματικά το λέω, γιατί δεν μιλάω ούτε για διατησίες ούτε για τίποτα, αλλά είναι καιρός να σεβαστούμε λίγο το άθλημα. Και οι δύο ομάδες θέλουν πάρα πολύ να πάνε στον τελικό. Και εμείς και αυτοί. Υπάρχει και ένταση, υπάρχουν και νεύρα. Να αφήσουμε να παιχτεί ένα παιχνίδι. Βγαίνει κόρνερ και δίνουν άουτ. Υπήρχαν αποφάσεις τρελές. Πραγματικά τρελές αποφάσεις. Κάρτες τρελές. Τελος πάντων.

Να πω για το παιχνίδι; Φάγαμε ένα γκολ λόγω αέρα. Άλλαξε η πορεία της μπάλας και δεν μπόρεσε να τη διώξει ο Ισέκα. Ένα παιχνίδι που ο αντίπαλος ήρθε και προσαρμόστηκε στο δικό μας το παιχνίδι. Άλλαξε τον σχηματισμό του για να μας αντιμετωπίσει. Θέλαμε πάρα πολύ τη νίκη, θέλαμε πάρα πολύ να μπορέσουμε να πάρουμε ένα σκορ πρόκρισης.

Δεν τα καταφέραμε σήμερα, αλλά νομίζω θα κρατήσουμε αυτά που κάναμε καλά σήμερα και θα πάμε την άλλη εβδομάδα στη Λιβαδειά για να πάρουμε την πρόκριση. Πραγματικά η αναμέτρηση στη Λιβαδειά θα είναι τελικός πριν τον τελικό. Είναι τεράστιο κίνητρο για όλους εμάς, για τους παίκτες, για την ομάδα, ώστε να βρεθούμε back-to-back στον τελικό.

Το θέλουμε παρά πολύ, οι παίκτες μου το πιστεύουν, υπάρχει η διάθεση και το κίνητρο. Θα πάμε εκεί για να καταφέρουμε να προκριθούμε».