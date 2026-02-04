ΟΦΗ – Λεβαδειακός 1-1: Όλά ανοιχτά για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο Λεβαδειακός κατάφερε να κρατήσει το 1-1 στην έδρα του ΟΦΗ στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, παρότι έπαιζε με δέκα παίκτες από το 75′, λόγω της αποβολής του Λοντίγκιν.

Οι παίκτες του ΟΦΗ προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την αριθμητική τους υπεροχή στο γήπεδο, όμως αυτοί του Λεβαδειακού διαχειρίστηκαν έξυπνα την κατάσταση. Το δοκάρι του Ισέκα στις καθυστερήσεις ήταν η μόνη μεγάλη ευκαιρία των γηπεδούχων.

Η πρόκριση θα κριθεί στη Λιβαδειά την επόμενη εβδομάδα (11/02/26) με τις δύο ομάδες να ετοιμάζονται για μεγάλη μάχη με σκοπό μία θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Λεβαδειακός και ΟΦΗ θα κοντραριστούν και για τη Super League και πάλι στην Κρήτη.

Το παιχνίδι

Ο ΟΦΗ μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και μόλις στο 2′ απείλησε με σουτ του Λαμπρόπουλου που κόντραρε και πέρασε κόρνερ. Όλα ξεκίνησαν από λάθος εκτίμηση του Λοντίγκιν σε έξοδο, με τον δυνατό αέρα στην Κρήτη να παίζει το ρόλο του.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν στο 5′ να προηγηθούν στον ημιτελικό με καταπληκτικό σουτ του Γκονθάλεθ, που είδε τον Λοντίγκιν να αφήνει χώρο στην κλειστή του γωνία και δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, για να κάνει το 1-0 στο παιχνίδι.

Ο Λεβαδειακός από το γκολ των γηπεδούχων και έπειτα πήρε την μπάλα στα πόδια του και ξεκίνησε να δημιουργεί προϋποθέσεις στην περιοχή των Κρητικών. Στο 19′ ο Μπάλτζι με υπέροχη εκτέλεση φάουλ από πλάγια θέση έπιασε απροετοίμαστη την αντίπαλη άμυνα και έφερε στα ίσα τον ημιτελικό, αφού ούτε ο Χριστογεώργος κατάφερε να απομακρύνει.

Ο Παλάσιος βρέθηκε κοντά στην ολική ανατροπή του σκορ στο 40′, αφού πέρασε καταπληκτικά δύο αντιπάλους του μέσα στην περιοχή σούταρε με δύναμη από πλάγια θέση με τον τερματοφύλακα του ΟΦΗ να αποκρούει για να κρατήσει το σκορ ισόπαλο και να οδηγήσει έτσι τις ομάδες στα αποδυτήρια.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν και στο δεύτερο μέρος με το πόδι πατημένο στο γκάζι και στο 46′, μετά από σέντρα του Φούντα, ο Νους πήγε να σκοράρει με τη μία από το δεύτερο δοκάρι, όμως ο Λοντίγκιν αυτή τη φορά έκλεισε σωστά τη γωνία του και απομάκρυνε τον κίνδυνο.

Οι φιλοξενούμενοι στο 60′ είχαν μεγάλη ευκαιρία να γυρίσουν το παιχνίδι σε αντεπίθεση του Παλάσιος με τον Μπάλτζι. Ο τελευταίος πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή του ΟΦΗ, όμως καθυστέρησε να σουτάρει, με αποτέλεσμα η εκτέλεσή του να καταλήγει στα σώματα των παικτών των γηπεδούχων.

Στο 75′ ο Λοντίγκιν άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες, αφού δεν υπολόγισε σωστά και βγήκε μακριά από την εστία του έξω από την περιοχή για να γκρεμίσει τον Ισέκα και να δεχτεί τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Η πρώτη ήταν για καθυστέρηση στις αρχές της επανάληψης. Ίσως η πρώτη κάρτα να ήταν υπερβολική, μιας και ο Ρώσος ανέφερε στο διαιτητή, ότι η μπάλα κυλούσε από τον αέρα και αυτό τον καθυστέρησε.

Ο ΟΦΗ έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει προβάδισμα στις καθυστερήσεις του αγώνα, όμως το σουτ του Ισέκα κατέληξε στο κάθετο δοκάρι του Ανάκερ, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να ολοκληρώνεται ισόπαλο και τις δύο ομάδες να καλούνται να λύσουν τις διαφορές τους στο γήπεδο του Λεβαδειακού την άλλη εβδομάδα (11/02/26, 17:00).

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος (90+2′ Σενγκέλια), Κωστούλας, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης (67′ Καινουργιάκης), Ανδρούτσος, Βούκοτιτς (67′ Κανελλόπουλος), Φούντας, Νους, Ισέκα.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού Χάνα, Κορνέζος, Τσάπρας, Κωστή (78′ Οζέγκοβιτς), Τσοκάι (89′ Τζάλοου), Μπάλτσι, Φίλων, Παλάσιος (89′ Πεντρόζο), Όζμπολτ (78′ Ανάκερ) Το πρόγραμμα των ημιτελικών: