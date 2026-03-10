Παρί – Ολυμπιακός: Με Μόντε Μόρις η δωδεκάδα των Πειραιωτών

Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι τελικά ο Μόντε Μόρις, για το εκτός έδρας ματς του Ολυμπιακού με την Παρί (21:45, Novasports Prime, Newsit.gr), με τον Έλληνα κόουτς να αφήνει εκτός αποστολής τον όμηρο Νετζήπογλου.

Πέρα από τον Τόμας Γουόκαπ που παρέμεινε στην Αθήνα, εκτός αποστολής του Ολυμπιακού τέθηκε και ο Σάσα Βεζένκοφ που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο πρωινό shoot around της ομάδας (ερωτηματικό παραμένει η συμμετοχή του ή μη στον αγώνα της Πέμπτης (12.03.2026) απέναντι στην Μονακό).

Οι δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Νιλικίνα, Τζόζεφ, Γουόρντ, Τζόουνς, Χολ, Μιλουτίνοβ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Μόρις, Ντόρσεϊ, Πίτερς, ΜακΚίσικ.