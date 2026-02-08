Παρί Σεν Ζερμέν – Μαρσέιγ 5-0: Περίπατος για τους Παριζιάνους στο γαλλικό ντέρμπι

Η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε επίδειξη δύναμης στο ντέρμπι με τη Μαρσέιγ, διαλύοντας εντός έδρας τους Μασσαλούς με 5-0 για την 21η αγωνιστική της Ligue 1.

Ένα ημίχρονο αρκούσε στην Παρί Σεν Ζερμέν για να βάλει τις βάσεις νίκης και να διασύρει στη συνέχεια τη Μαρσέιγ με 5-0.

Οι πρωταθλητές με το «τρίποντο» διατηρήθηκαν μόνοι στο ρετιρέ της βαθμολογίας κι απέδειξαν ότι κι εφέτος είναι το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο.

Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης του «Παρκ ντε Πρενς» ήταν ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος με δύο γκολ πριν συμπληρωθούν τα πρώτα 40 λεπτά του αγώνα έδωσε… αέρα νίκης στην ομάδα του Λουίς Ενρίκε.

Το παιχνίδι τελείωσε οριστικά στο 64′ με το αυτογκόλ του Μεδίνα, ενώ λίγο αργότερα ο Κβαρατσκέλια έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των «Παριζιάνων». Το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε στο 74′ ο Λι Κανγκ-ιν.

Τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής της Ligue 1

Μετς-Λιλ 0-0

Λανς-Ρεν 3-1

(41′ Εντουάρ, 54′ Αγκιλάρ, 78′ Σεντ Μαξιμέν – 8′ Λεπόλ)

Μπρεστ-Λοριάν 2-0

(50′ Λαμπό Λασκαρί, 77′ Αζόρκ)

Ναντ-Λιόν 0-1

(25΄ Σουλτς)

Νις-Μονακό 0-0

Χάβρη-Στρασμπούρ 2-1

(26′ Ζαγκαντού, 54′ Σουμαρέ-36′ Γκόντο)

Ανζέ-Τουλούζ 1-0

(89′ Ραολισόα)

Οσέρ-Παρί FC 0-0

Παρί Σεν Ζερμέν-Μαρσέιγ 5-0

(12′,38′ Ντεμπελέ, 64’αυτ. Μεδίνα, 67′ Κβαρατσχέλια, 74′ Λι Κανγκ-ιν)

Βαθμολογία (σε 21 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 51

Λανς 49

Λιόν 42

Μαρσέιγ 39

Λιλ 33

Ρεν 31

Στρασμπούρ 30

Τουλούζ 30

Ανζέ 29

Λοριάν 28

Μονακό 28

Μπρεστ 26

Νις 23

Χάβρη 23

Παρί FC 22

Ναντ 14

Οσέρ 14

Μετς 13