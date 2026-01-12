Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν – Παρί FC 0-1: Έβγαλε νοκ-άουτ την περσινή κάτοχο του Κυπέλλου Γαλλίας και προκρίθηκε στου «16» του θεσμού

Ο Ικονέ “πάγωσε” το “Παρκ Ντε Πρενς” και απέκλεισε τους περσινούς κατόχους του θεσμού
ΦΩΤΟ reuters
ΦΩΤΟ reuters

“Σοκ” για την Παρί Σεν Ζερμέν μέσα στην έδρα της. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε τα… σήκωσε όλα την περασμένη σεζόν αλλά το βράδυ της Δευτέρας (12.01.2026) έμεινε εκτός Κυπέλλου Γαλλίας, χάνοντας εντός έδρας από την συμπολίτισσα Παρί FC με 1-0, στους “32” του θεσμού.

Η Παρί Σεν Ζερμέν κυριάρχησε εντός αγωνιστικού χώρου, είχε πολλές χαμένες ευκαιρίες (τελείωσε το ματς με 18 τελικές και δοκάρι, ωστόσο η Παρί FC κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τους “16” του Κυπέλλου Γαλλίας.

Στο 74′ ο Κεμπάλ τροφοδότησε τον Ικονέ, ο οποίος μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά και εκτέλεσε για το 1-0, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Στο 87′ η Παρί Σεν Ζερμέν είχε δοκάρι με τον Ζαΐρ Εμερί και στο 90+2′ η κεφαλιά του Ζαμπάρνι έστειλε την μπάλα να περάσει για λίγο άουτ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
153
141
95
93
78
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo