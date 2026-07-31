Ο Τάισον έγραψε «γράμμα» στον Κωνσταντέλια μετά το σόου του στο ΠΑΟΚ – Ντινάμο Κιέβου: «Με εκπλήσσεις με κάθε επαφή, με κάθε ντρίμπλα»

Ο Γιάννης Κωνσνταντέλιας έκανε “όργια” στον αγώνα ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Ντινάμο Κιέβου στα προκριματικά του Europa League και ο Τάισον “υποκλίθηκε” ξανά στο ταλέντο του, με μία «ανοιχτή επιστολή» προς τον συμπαίκτη του.

Μέσω μίας ανάρτησής του στο instagram, ο Τάισον έγραψε ένα… γράμμα στον Γιάννη Κωνσταντέλια και εξέφρασε την εκτίμηση και την αγάπη του για τον 23χρονο εξτρέμ, με τον οποίο αγωνίζεται την τελευταία 4ετία στον ΠΑΟΚ.

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Το «γράμμα» του Τάισον στον Κωνσταντέλια

«Αγόρι μου, είμαστε μαζί εδώ και τέσσερα χρόνια και κάθε στιγμή που έχουμε μοιραστεί είναι ξεχωριστή με τον δικό της τρόπο. Έχω το προνόμιο να είμαι συμπαίκτης σου και με εκπλήσσεις καθημερινά. Κάθε επαφή με την μπάλα, κάθε ντρίμπλα, κάθε ενέργεια. Δεν σταματάς ποτέ να με εντυπωσιάζεις. Έχω παίξει δίπλα σε πολλούς παίκτες παγκόσμιας κλάσης στην καριέρα μου και είσαι σίγουρα ένας από αυτούς.

Σε ευχαριστώ που μου επιτρέπεις να αποτελώ μέρος της διαδρομής σου και που μοιράζεσαι μαζί μου την καθημερινότητά σου. Περάσαμε δύσκολες και όμορφες στιγμές, αλλά μέσα από όλα αυτά δεν σταμάτησες ποτέ να απολαμβάνεις το ποδόσφαιρο σαν μικρό παιδί. Μην το χάσεις ποτέ αυτό.

Συνέχισε να κάνεις τον κόσμο να χαμογελά και να εμπνέεις τους πάντες με το ποδόσφαιρό σου. Σε ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου. Σ’ αγαπώ».