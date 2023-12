Οι οπαδοί της Παρτιζάν πέταξαν εκατοντάδες κουκλάκια πριν από την αναμέτρηση της ομάδας τους απέναντι στην Μπολόνια, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής για την Euroleague, με την συγκεκριμένη κίνηση να γίνεται viral όπως είναι λογικό.

Συγκεκριμένα οι οπαδοί της Παρτιζάν πριν από το τζάμπολ του αγώνα της ομάδας τους ενάντια στην Μπολόνια, για την 17η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Euroleague, θέλησαν να πετάξουν από τις εξέδρες της «Stark Arena» εκατοντάδες λούτρινα κουκλάκια, με αποτέλεσμα να γεμίσει το παρκέ του γηπέδου.

Η συγκεκριμένη κίνηση όπως είναι λογικό, είχε ως αποτέλεσμα το παιχνίδι να έχει μια μικρή καθυστέρηση, αφού ο αγωνιστικός χώρος έπρεπε να καθαριστεί, προκειμένου το παιχνίδι να μπορέσει να αρχίσει.

IT’S RAINING TOYS IN THE ŠTARK ARENA



A very special @PartizanBC anthem edition with the fans donating toys to charity #EveryGameMatters pic.twitter.com/VuiT8K4NTX