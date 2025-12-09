Αθλητικά

Πεναρόγια για αντι-Ομπράντοβιτς στον πάγκο της Παρτιζάν

Οι Σέρβοι φαίνεται ότι καταλήγουν στην περίπτωση του Ισπανού τεχνικού
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Η Παρτιζάν ψάχνει εδώ και μέρες για τον αντικαταστάτη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της, με τους Σέρβους να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με τον Χοάν Πεναρόγια.

Σύμφωνα με το Sport Klub, ο Χοάν Πεναρόγια θα είναι ο διάδοχος του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της Παρτιζάν. Ο Ισπανός τεχνικός αποχώρησε πριν λίγες εβδομάδες από την Μπαρτσελόνα και είναι έτοιμος να επιστρέψει στην τεχνική ηγεσία ομάδας της Euroleague.

Όπως αναφέρει το σερβικό Μέσο, «η πρώτη επιλογή του προέδρου Όστογια ​​Μιχαΐλοβιτς και του διοικητικού συμβουλίου ήταν ο Αντρέα Τρινκιέρι, αλλά μετά από πολλή σκέψη, ο Ιταλός προπονητής αρνήθηκε». 

Όπως όλα δείχνουν, ο Πεναρόγια θα αναλάβει το τιμόνι της Παρτιζάν μετά τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα.

