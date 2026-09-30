Συνάντηση Κριστιάνο Ρονάλντο με Ζόρζε Ζεσούς μετά από παρέμβαση της ομοσπονδίας της Πορτογαλίας, για να μπει τέλος στην κρίση

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται στην επικαιρότητα για τον λάθος λόγο. Στον αγώνα Νορβηγία – Πορτογαλία για το Nations League ο “CR7” έμεινε στον πάγκο για πρώτη φορά μετά το 2008, με τις αντιδράσεις του να γίνονται viral.

Ο Ζόρζε Ζέσους εξήγησε ότι οι απαιτήσεις της συγκεκριμένης αναμέτρησης οδήγησαν στην απόφασή του, αλλά ο Κριστιάνο Ρονάλντο παρέμεινε στο επίκεντρο. Στην χθεσινή (29.09.2026) προπόνηση της Πορτογαλίας, ενόψει του αγώνα με τη Δανία για το Nations League, ο 41χρονος επιθετικός εμφανίστηκε με έναν καφέ στο χέρι και είχε σύντομη συνομιλία με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Ζόρζε Ζέσους.

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Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αποχώρησε στη συνέχεια από το γήπεδο χωρίς να συμμετάσχει στο πρόγραμμα μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επέστρεψε στο ξενοδοχείο της αποστολής, όπου πραγματοποίησε ατομική προπόνηση στο γυμναστήριο, ακολουθώντας το ειδικό πρόγραμμα που είχε προβλεφθεί για εκείνον.

Παρά την απουσία του από την ομαδική προπόνηση, από την πορτογαλική πλευρά ξεκαθαρίστηκε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Η εξήγηση που δόθηκε αφορά τον εξοπλισμό του γηπέδου, καθώς δεν υπήρχε το απαραίτητο όργανο που χρειαζόταν ο αρχηγός της Πορτογαλίας για το εξατομικευμένο πρόγραμμά του. Έτσι, κρίθηκε προτιμότερο να επιστρέψει στο ξενοδοχείο και να ολοκληρώσει εκεί τη δουλειά του.

Η Πορτογαλία στρέφει πλέον την προσοχή της στο παιχνίδι με τη Δανία, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να αποτελεί φυσικά ένα από τα μεγαλύτερα θέματα συζήτησης. Σε μια προσπάθεια να μη χαλάσει το κλίμα στην ομάδα και μετά από παρέμβαση της Ομοσπονδίας, ο 41χρονος επιθετικός και ο Ζόρζε Ζέσους συναντήθηκαν χθες το βράδυ στο ξενοδοχείο της εθνικής ομάδας στο Μάλμε της Σουηδίας για να λυθεί το θέμα.

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Σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα «A Bola», η συζήτηση μεταξύ του προπονητή και του αρχηγού της εθνικής ομάδας πήγε καλά και οι δύο τόνισαν πως δεν θέλουν να διαταραχθεί η ηρεμία στην εθνική ομάδα. Να σημειωθεί πως στη συνάντηση ήταν παρών και ο πρόεδρος της πορτογαλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, που λειτούργησε ως «πυροσβέστης».

Θυμίζουμε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο κάτοχος του ρεκόρ συμμετοχών και γκολ με την εθνική ομάδα της χώρας του, με 234 ματς και 146 τέρματα

Ο Πορτογάλος είχε να δει ολόκληρο αγώνα από τον πάγκο, από την ήττα με 2-0 από την Ελβετία, στο ματς που έγινε στις 15 Ιουνίου 2008, για τη φάση των ομίλων του Euro. Πριν από αυτό, είχε συμβεί μόνο μία φορά και συγκεκριμένα στις 21 Ιουνίου 2006, στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον του Μεξικού (2-1).