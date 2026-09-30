Ελλάδα – Ολλανδία: Στο προπονητικό του Άρη οι «οράνιε», ενόψει της «μάχης» στο Nations League

Εθνική Ελλάδας και Ολλανδία μετρούν αντίστροφα για τον αυριανό τους αγώνα στην Τούμπα (01.10.2026, 21:45, Newsit.gr), για την 3η αγωνιστική στον 2ο όμιλο της League A του Nations League.

Μετά την εντός έδρας ισοπαλία με τη Γερμανία, η Ολλανδία πήρε την πρώτη της νίκη σε αυτό το Nations League, στην έδρα της Σερβίας και τώρα θα παίξει κόντρα στην Εθνική Ελλάδας, που έχει κάνει το 2/2 με ισάριθμα ¨διπλά” κόντρα σε Σερβία και Γερμανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ολλανδία επέλεξε το αθλητικό κέντρο του Άρη στο Ρύσιο για την προετοιμασία της ενόψει του αγώνα με την “γαλανόλευκη”. Η σημερινή (30.09.2026) προπόνηση αφορά περισσότερο μια σύντομη διαδικασία ενεργοποίησης των ποδοσφαιριστών, μία ημέρα πριν από το μεγάλο ματς με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Ο Τσάβι και ένας εκ των ποδοσφαιριστών της Ολλανδίας θα δώσουν συνέντευξη Τύπου στο γήπεδο του ΠΑΟΚ ενόψει του μεγάλου αγώνα. Υπενθυμίζεται ότι το παιχνίδι αυτό, όπως και η “μάχη” με τη Γερμανία στην Τούμπα είναι sold out.

Να αναφέρουμε ακόμα ότι ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να ακολουθήσει αντίστοιχη πρακτική και η Γερμανία, η οποία θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα στις 4 Οκτωβρίου στην Τούμπα.