Ο Πεπ Γκουαρντιόλα έγινε viral μετά από έναν πανηγυρισμό μπροστά στον Κώστα Τσιμίκα στο παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι με τη Λίβερπουλ και ρωτήθηκε για αυτό μετά το ματς της Premier League.

Φανερά εκνευρισμένος από την ερώτηση, ο Γκουαρντιόλα ζήτησε συγγνώμη, αλλά αρνήθηκε ότι πανηγύρισε προκλητικά και μάλιστα ζήτησε να ρωτήσουν τον ίδιο τον Κώστα Τσιμίκα, αν ήταν ασεβής η ενέργειά του.

«Ήταν απλώς ένας πανηγυρισμός τίποτα περισσότερο, αφού το είδατε στην τηλεόραση ζητάω συγγνώμη. Ρωτήστε τον Τσιμίκα αν ήταν ασέβεια ο πανηγυρισμός», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι.

Guardiola celebrating right in front of Kostas Tsimikas.. 🥴 pic.twitter.com/GJTxIW6DrF

🙄 Pep Guardiola deflects the notion him celebrating in Kostas Tsimikas’ face was disrespectful.



Well in @SamWallaceTel for following up. pic.twitter.com/Y2ycv17aYK