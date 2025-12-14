Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός 62-105: Σαρωτική εμφάνιση και ερυθρόλευκο 10/10 στη GBL

Ένα… χαλαρό μεσημέρι στα Δυτικά προάστεια! Ο Ολυμπιακός διέλυσε εκτός έδρας το Περιστέρι Betsson με 105-62, στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της 10ης αγωνιστικής στη GBL έχοντας για πρωταγωνιστές τους Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Γουόκαπ.

Λίγες μέρες μετά την ήττα του, η οποία συνοδεύτηκε με κακή εμφάνιση στη Βαρκελώνη, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απόλυτα από την πρώτη περίοδο της αναμέτρησης και έφτασε σε μια άνετη νίκη επί του Περιστερίου, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 49 ριμπάουντ και 33 ασίστ.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Βεζένκοφ, ο οποίος έκανε double-double με 23 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ 15 πόντους είχε ο Πίτερς, 11 ο Παπανικολάου και 10 ο Ντόρσεϊ. Εντυπωσιακή εμφάνιση και από τον Γουόκαπ, ο οποίος έκανε ρεκόρ καριέρας στις ασίστ με τις 16 που μοίρασε, έχοντας παράλληλα και 8 πόντους.

Για τους φιλοξενούμενους, που είδαν το νικηφόρο σερί τεσσάρων αγώνων να τελειώνει, ξεχώρισε μόνο ο Νίκολς (13π). Το ρεκόρ του Περιστερίου έπεσε έτσι στο 5-4.

Ιστορικό το παιχνίδι για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος έφτασε τα 208 στον πάγκο του Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα, πιάνοντας στην κορυφή της σχετικής λίστας τον Γιάννη Ιωαννίδη!

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-22, 35-50, 44-82, 62-105

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 13 (2/5 τρίποντα, 2 ασίστ, 4 λάθη, 3 κλεψίματα), Καρντένας 10 (2/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Φαν Τούμπεργκεν 7 (1), Πέιν 4 (4 ριμπάουν, 3 μπλοκ), Θωμάκος, Πετράκης 7 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ιτούνας, Μουράτος 4 (1), Άμπερκρομπι 10 (2), Κακλαμανάκης 3, Χάρις 4, Παπαγεωργίου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 8 (2/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 16 ασίστ), Βεζένκοβ 23 (0/3 τρίποντα, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πίτερς 15 (6 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 9 (5 ριμπάουντ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Νιλικίνα 8 (2), Λι 7 (1), Παπανικολάου 11 (3/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Νετζήπογλου (3 ασίστ), Ντόρσεϊ 10 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Αντετοκούνμπο 2, Χολ 6 (5 ριμπάουντ)

Τα ομαδικά στατιστικά του Περιστερίου: 14/38 δίποντα, 9/27 τρίποντα, 7/10 βολές, 25 ριμπάουντ (17 αμυντικά – 8 επιθετικά), 11 ασίστ, 12 λάθη, 4 κλεψίματα, 4 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 24/41 δίποντα, 12/25 τρίποντα, 21/26 βολές, 49 ριμπάουντ (35 αμυντικά – 14 επιθετικά), 33 ασίστ, 9 λάθη, 8 κλεψίματα, 6 μπλοκ