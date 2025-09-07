Πέσιτς: «Δεν παραιτούμαι, όταν δεν ήθελε κανείς, εγώ ήμουν εκεί»

Η Σερβία απέτυχε παταγωδώς και στο φετινό Eurobasket. Παρότι ήταν φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, αποκλείστηκε από την πρώτη νοκ άουτ φάση από τη Φινλανδία.

Μετά τον δεύτερο σερί σοκαριστικό αποκλεισμό σε Eurobasket, ο προπονητής της Σερβίας, Σβετισλάβ Πέσιτς, μίλησε για το μέλλον της ομάδας και διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί παραίτησής του.

“Κατά τη διάρκεια του τουρνουά υπήρχε απόλυτη συγκέντρωση και αφοσίωση. Τις επόμενες μέρες θα καθίσουμε με τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας, θα αναλύσουμε την πορεία μας και θα αποφασίσουμε για το μέλλον του προγράμματος της εθνικής ομάδας”, ανέφερε ο Πέσιτς, σύμφωνα με το Mozzart Sport.

Όσον αφορά τα σενάρια περί παραίτησης: “Δεν παραιτούμαι ποτέ. Γιατί να παραιτηθώ; Ήρθα εδώ για να κάνω τη δουλειά μου και το έκανα. Όταν δεν ήθελε κανείς άλλος, εγώ αποδέχθηκα την ευθύνη. Ακόμη και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν υπήρχε άλλος πρόθυμος και το θεώρησα χρέος μου απέναντι στους παίκτες.”

“Έχουμε συμφωνία μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Θα μιλήσουμε, θα αξιολογήσουμε τα πάντα και είμαι πάντα διαθέσιμος να βοηθήσω. Στο μπάσκετ δεν υπάρχουν παραιτήσεις, αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο”, πρόσθεσε.