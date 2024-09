Πέθανε ο Φαμπιάν Καμπαγιέρο, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Παναχαϊκής και της Άρσεναλ

Ο Φαμπιάν Καμπαγιέρο πέθανε σε ηλικία 46 ετών, με τον πρώην ποδοσφαιριστή της Άρσεναλ, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στην Παναχαϊκή, να σκορπά την θλίψη στο ποδόσφαιρο της Λατινικής Αμερικής.

Ο Φαμπιάν Καμπαγιέρο γνωστός στην χώρα μας για το πέρασμα του από την Παναχαϊκή, πέθανε κατά την διάρκεια ενός αγώνα ποδοσφαίρου σάλας στην Αργεντινή όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό.

Ο 46χρονος ο οποίος είχε φορέσει και τη φανέλα της Άρσεναλ για 1 σεζόν, είχε καταγωγή από την Παραγουάη και θεωρήθηκε ένα μεγάλο ταλέντο, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να δικαιώσει τις προσδοκίες γύρω από το όνομα του.

«Όλοι στην ομάδα είναι βαθιά λυπημένοι στο άκουσμα του θανάτου του πρώην παίκτη, Φαμπιάν Καμπαγιέρο. Οι σκέψεις είναι με την οικογένεια και τους φίλους του» ανάφερε στην συλλυπητήρια ανακοίνωση της η Άρσεναλ, η οποία θέλησε να αποχαιρετήσει τον άλλοτε ποδοσφαιριστή της ομάδας.

Everyone at the club is deeply saddened to hear of the sudden passing of our former player, Fabian Caballero.



Our thoughts are with his family and friends at this time pic.twitter.com/fGoILgAZT0