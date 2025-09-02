Αθλητικά

Πέθανε ο Γιάννης Ζαρλακούτης σε ηλικία 47 ετών – Πένθος στο ελληνικό χάντμπολ

Έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο
Ο Γιάννης Ζαρλακούτης
EUROKINISSI

Φτωχότερο είναι το ελληνικό χάντμπολ, μετά τον θάνατο του 47χρονου πρώην διεθνή αθλητή, Γιάννη Ζαρλακούτη.

Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό χάντμπολ μετά την είδηση του θανάτου του Γιάννη Ζαρλακούτη. Ο 47χρονος πρώην διεθνής αθλητής έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Υπήρξε πρωταθλητής με τον Πανελλήνιο, ενώ είχε συμμετοχές με την Εθνική Ανδρών.

Η ανακοίνωση της ομοσπονδίας χάντμπολ

“Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος αποχαιρετά με οδύνη τον πρώην διεθνή αθλητή Γιάννη Ζαρλακούτη που έφυγε τα ξημερώματα από τη ζωή.

Το γελαστό παιδί με τη χρυσή καρδιά που είχε κερδίσει τον σεβασμό και την εκτίμηση όλου του αθλήματος με το λαμπρό χαρακτήρα του, δεν είναι πια μαζί μας.

Σε 5 ημέρες στις 7 Σεπτεμβρίου θα γινόταν 47 ετών

Ήταν μαχητής μέχρι το τέλος, δίνοντας μία γενναία και σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Ήταν αθλητής υψηλού επιπέδου και κατάφερε να αγωνιστεί και στην Εθνική Ανδρών την περίοδο 2006-2009, έχοντας σημαντικό ρόλο σε σπουδαία παιχνίδια, όπως η πρόκριση στα πλέι οφ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2007 και στη νίκη μας επί της Πολωνίας στη Δράμα με 27-22, δευτεραθλήτριας κόσμου λίγους μήνες αργότερα.

Γέννημα- θρέμμα του Πανελληνίου ΓΣ με τον οποίο κατέκτησε 5 πρωταθλήματα και 3 κύπελλα, ενώ συμμετείχε σε όλα τα ευρωπαϊκά κύπελλα (Τσάμπιονς Λιγκ, Κύπελλο Κυπελλούχων, EHF Cup, Τσάλεντζ Καπ), σημειώνοντας μάλιστα και 30 γκολ στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης την περίοδο 2006-2007.

Στην καριέρα του αγωνίστηκε επίσης δύο σεζόν στον Ιωνικό ΝΦ και μία σεζόν στον Πήγασο Αιγίου.
Ήταν παντρεμένος με την Ολυμπιονίκη της ρυθμικής γυμναστικής Ελένη Χρονοπούλου και είχε δύο παιδιά 18 και 16 ετών από τον πρώτο του γάμο

Ο Πρόεδρος Κώστας Γκαντής, ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΟΕ Στέλιος Αγγελούδης, τα μέλη του ΔΣ και το προσωπικό της ΟΧΕ εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του και τον Πανελλήνιο ΓΣ.

Γιάννη καλό ταξίδι, θα ανταμώσουμε ξανά στα αιώνια χαντμπολικά γήπεδα”, αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη (2/9/2025) η ελληνική ομοσπονδία χάντμπολ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
US Open: Η πολυτελής ζωή του Πολωνού «πιο μισητού ανθρώπου στο διαδίκτυο» – Ζει στο «χωριό των εκατομμυριούχων» σε έπαυλη με τεχνητή λίμνη και γήπεδο τένις
Από την προκλητική δικαιολογία για το κλέψιμο του καπέλο του παιδιού, στη συγγνώμη - Του γύρισαν την πλάτη και οι συμπατριώτες του
Ο Πολωνός CEO που άρπαξε το υπογεγραμμένο καπέλο από τα χέρια μικρού παιδιού στο US Open
6
Newsit logo
Newsit logo