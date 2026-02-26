Συμβαίνει τώρα:
Πέθανε ο Κώστας Γαντζίας, πένθος για τον ελληνικό στίβο

Διετέλεσε για πολλά χρόνια εθνικός προπονητής
ΦΩΤΟ segas.gr

Για μια σημαντική απώλεια θρηνεί ο ελληνικός στίβος. Ο Κώστας Γαντζίας, ο οποίος διετέλεσε Ομοσπονδιακός προπονητής, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Όπως αναφέρεται στην συλλυπητήρια ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ, ο Κώστας Γαντζιάς πέθανε, “προδομένος” από την καρδιά του. Η κηδεία του θα τελεστεί το πρωί της Παρασκευής (27.02.2026, 10:30) στο Κοιμητήριο Μεταμόρφωσης.

Στη συλλυπητήρια ανακοίνωσή του, ο ΣΕΓΑΣ αναφέρει:

“Ο Κώστας Γαντζίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια “ προδομένος” από την καρδιά του, διετέλεσε για πολλά χρόνια εθνικός προπονητής, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αγωνιστική πορεία και την εξέλιξη αθλητών και αθλητριών. Παράλληλα, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην οργάνωση μεγάλων διοργανώσεων, καθώς υπήρξε επί σειρά ετών τεχνικός διευθυντής αγώνων.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο ΣΕΓΑΣ διοργάνωσε σπουδαίες διεθνείς διοργανώσεις με μεγάλη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία.

Υπήρξε αθλητής των χαμηλών εμποδίων κι έπειτα προπονητής στην ΑΕΚ, αλλά και ομοσπονδιακός τεχνικός. Ήταν ο προπονητής του Γιώργου Βαμβακά όταν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων- Νεανίδων του 1979.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος, τιμώντας τη μνήμη και την ανεκτίμητη προσφορά του στον ελληνικό στίβο.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή (27/2) στις 10:30 στο Κοιμητήριο Μεταμόρφωσης”.

