ΠΑΟΚ – Ντινάμο Κιέβου live η ρεβάνς στα προκριματικά του Europa League

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Ντινάμο Κιέβου στην Τούμπα, με στόχο να “υπερασπιστεί” τη νίκη του με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι και να πάρει το “εισιτήριο” για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.
Η γκολάρα του Κωνσταντέλια ξύπνησε την Τούμπα, μετά από ένα "φτωχό" πρώτο ημίχρονο, με τον ΠΑΟΚ να έχει πλέον προβάδισμα 2 τερμάτων στο συνολικό σκορ για την πρόκριση κόντρα στη Ντινάμο Κιέβου.
Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
Φάση διαρκείας στην περιοχή της Ντινάμο, με τον Κωνσταντέλια να την ολοκληρώνει με ένα άπιαστο πλασέ έξω από την περιοχή, για το 1-0 του ΠΑΟΚ στο ματς
Στην εξέλιξη της φάσης, ο Τάισον βρέθηκε σε θέση για σουτ έξω από την περιοχή, αλλά η προσπάθειά του ήταν χωρίς πολύ δύναμη, με αποτέλεσμα να καταλήξει στην αγκαλιά του τερματοφύλακα της Ντινάμο
Ο Κωνσταντέλιας δεν κατάφερε να βρει τον Ζίβκοβιτς στην αντεπίθεση
Φάση για πέναλτι στον Κωνσταντέλια, αλλά υπήρχε οφσάιντ στην αρχή της φάσης
Συμπληρώνονται 40 λεπτά αγώνα, με τον ΠΑΟΚ να μην παίρνει πολλά ρίσκα στο ματς, έχοντας και το πλεονέκτημα της νίκης στον πρώτο αγώνα, αλλά και η Ντινάμο δεν έχει "απειλήσει" ουσιαστικά την εστία του
Μακρινό σουτ του Μπράζκο, η μπάλα άουτ για την Ντινάμο
Κίτρινη κάρτα στον Χατζηδιάκο που έκοψε μία επικίνδυνη φάση για τον ΠΑΟΚ
Συνεχίζεται το παιχνίδι
Cooling break στην Τούμπα, καθώς η θερμοκρασία είναι πάνω από τους 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, ακόμη και αυτή την ώρα
Ο Πονομαρένκο πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, μετά από σέντρα από δεξιά, αλλά η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Παβλένκα
Αρκετά λάθη από τον Τάισον, με τον Κωνσταντέλια να είναι καλά κλεισμένος στο ξεκίνημα του αγώνα και να έχει ακουμπήσει ελάχιστα την μπάλα
Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα μετά τα πρώτα λεπτά
Μύθου και Τάισον δεν κατάφεραν να τελειώσαν καλά μία... υποσχόμενη επίθεση του ΠΑΟΚ
Ωραίο πλασέ του Πονομαρένκο για τν Ντινάμο Κιέβου, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ
Πρώτο κόρνερ και πρώτη τελική στην εστία για τον ΠΑΟΚ, με την κεφαλιά του Χατζγδιάκου να είναι όμως αδύναμη
O ΠΑΟΚ προσπαθεί να πιέσει ψηλά στο ξεκίνημα του αγώνα
Όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα
Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να πάρει την πρόκριση, στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι - Άντερλεχτ
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Πολωνός Σίλβεστρακ, με την αναμέτρηση να έχει κανονικά και VAR
ΠΑΟΚ: Μοναστηρλής, Τσιφτσής, Καμαρά, Ελουστόντο, Πέλκας, Γερεμέγεφ, Μπάμπα, Θυμιάνης, Μπέρδος, Χατσίδης, Λύρατζης, Μπαταούλας.
Ντινάμο Κιέβου: Νέσερετ, Ολκόβι, Γιαρμολένκο, Πιχάλονοκ, Σαπαρένκο, Κορόμποφ, Ρουμπνίτσκι, Καμπάγεφ, Μαλίς, Γκερέρο, Μπιλοβάρ, Μουνγκουένγκουε
Σούρκις, Σιτς, Μικάβκο, Κεντζιόρα, Τιαρέ, Μπράζκο, Λόνβικ, Μπουγιάλσκι, Ρεντούσκο, Βολόσιν, Πονομαρένκο
Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Γκόμες, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Μύθου
Μοναδικό πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ, ο τραυματισμός του Τάχα Άλι στο πρώτο παιχνίδι. Ο Σουηδός εξτρέμ υπέστη εξάρθρωση ώμου και θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα
Μετά τη νίκη του με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να πάρει την πρόκριση μπροστά στους οπαδούς του και να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Ντινάμο Κιέβου στην Τούμπα