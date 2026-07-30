Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Ντινάμο Κιέβου live η ρεβάνς στα προκριματικά του Europa League

Να «κλειδώσει» την πρόκριση μπροστά στους οπαδούς του θέλει ο ΠΑΟΚ
Ο Κωνσταντέλιας
Europa League
2ος προκριματικός γύρος
1 - 0
Πρώτο ημίχρονο
Ο Κωνσταντέλιας πανηγυρίζει στην Τούμπα (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
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Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Ντινάμο Κιέβου στην Τούμπα, με στόχο να “υπερασπιστεί” τη νίκη του με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι και να πάρει το “εισιτήριο” για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

21:33 | 30.07.2026

Η γκολάρα του Κωνσταντέλια ξύπνησε την Τούμπα, μετά από ένα "φτωχό" πρώτο ημίχρονο, με τον ΠΑΟΚ να έχει πλέον προβάδισμα 2 τερμάτων στο συνολικό σκορ για την πρόκριση κόντρα στη Ντινάμο Κιέβου.

21:33 | 30.07.2026
Ημίχρονο στην Τούμπα!
21:33 | 30.07.2026

Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

21:31 | 30.07.2026
45'

Φάση διαρκείας στην περιοχή της Ντινάμο, με τον Κωνσταντέλια να την ολοκληρώνει με ένα άπιαστο πλασέ έξω από την περιοχή, για το 1-0 του ΠΑΟΚ στο ματς

21:31 | 30.07.2026
Γκολ για τον ΠΑΟΚ!
21:30 | 30.07.2026
Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Στην εξέλιξη της φάσης, ο Τάισον βρέθηκε σε θέση για σουτ έξω από την περιοχή, αλλά η προσπάθειά του ήταν χωρίς πολύ δύναμη, με αποτέλεσμα να καταλήξει στην αγκαλιά του τερματοφύλακα της Ντινάμο

21:27 | 30.07.2026
44'

Ο Κωνσταντέλιας δεν κατάφερε να βρει τον Ζίβκοβιτς στην αντεπίθεση

21:26 | 30.07.2026
40'

Φάση για πέναλτι στον Κωνσταντέλια, αλλά υπήρχε οφσάιντ στην αρχή της φάσης

21:25 | 30.07.2026

Συμπληρώνονται 40 λεπτά αγώνα, με τον ΠΑΟΚ να μην παίρνει πολλά ρίσκα στο ματς, έχοντας και το πλεονέκτημα της νίκης στον πρώτο αγώνα, αλλά και η Ντινάμο δεν έχει "απειλήσει" ουσιαστικά την εστία του

21:22 | 30.07.2026
Νωρίτερα μία καλή στιγμή για την Ντινάμο
21:22 | 30.07.2026
37'

Μακρινό σουτ του Μπράζκο, η μπάλα άουτ για την Ντινάμο

21:18 | 30.07.2026
35'

Κίτρινη κάρτα στον Χατζηδιάκο που έκοψε μία επικίνδυνη φάση για τον ΠΑΟΚ

21:18 | 30.07.2026

Συνεχίζεται το παιχνίδι

21:16 | 30.07.2026
21:16 | 30.07.2026

Cooling break στην Τούμπα, καθώς η θερμοκρασία είναι πάνω από τους 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, ακόμη και αυτή την ώρα

21:14 | 30.07.2026
29'
Ευκαιρία για την Ντινάμο!

Ο Πονομαρένκο πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, μετά από σέντρα από δεξιά, αλλά η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Παβλένκα

21:10 | 30.07.2026
27'

Αρκετά λάθη από τον Τάισον, με τον Κωνσταντέλια να είναι καλά κλεισμένος στο ξεκίνημα του αγώνα και να έχει ακουμπήσει ελάχιστα την μπάλα

21:10 | 30.07.2026
23'

Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα μετά τα πρώτα λεπτά

21:00 | 30.07.2026
20:57 | 30.07.2026
14'

Μύθου και Τάισον δεν κατάφεραν να τελειώσαν καλά μία... υποσχόμενη επίθεση του ΠΑΟΚ

20:53 | 30.07.2026
20:53 | 30.07.2026
7'

Ωραίο πλασέ του Πονομαρένκο για τν Ντινάμο Κιέβου, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ

20:51 | 30.07.2026
6'

Πρώτο κόρνερ και πρώτη τελική στην εστία για τον ΠΑΟΚ, με την κεφαλιά του Χατζγδιάκου να είναι όμως αδύναμη

20:48 | 30.07.2026
5'

O ΠΑΟΚ προσπαθεί να πιέσει ψηλά στο ξεκίνημα του αγώνα

20:46 | 30.07.2026
20:45 | 30.07.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
20:44 | 30.07.2026

Όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα

20:39 | 30.07.2026

Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

20:38 | 30.07.2026

Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να πάρει την πρόκριση, στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι - Άντερλεχτ

20:37 | 30.07.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Πολωνός Σίλβεστρακ, με την αναμέτρηση να έχει κανονικά και VAR

20:34 | 30.07.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:


ΠΑΟΚ: Μοναστηρλής, Τσιφτσής, Καμαρά, Ελουστόντο, Πέλκας, Γερεμέγεφ, Μπάμπα, Θυμιάνης, Μπέρδος, Χατσίδης, Λύρατζης, Μπαταούλας.

Ντινάμο Κιέβου: Νέσερετ, Ολκόβι, Γιαρμολένκο, Πιχάλονοκ, Σαπαρένκο, Κορόμποφ, Ρουμπνίτσκι, Καμπάγεφ, Μαλίς, Γκερέρο, Μπιλοβάρ, Μουνγκουένγκουε

20:34 | 30.07.2026
Η ενδεκάδα της Ντινάμο Κιέβου

Σούρκις, Σιτς, Μικάβκο, Κεντζιόρα, Τιαρέ, Μπράζκο, Λόνβικ, Μπουγιάλσκι, Ρεντούσκο, Βολόσιν, Πονομαρένκο

20:33 | 30.07.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Γκόμες, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Μύθου

20:33 | 30.07.2026
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΟΚ: Εξάρθρωση στον ώμο ο Τάχα Άλι
Αμφίβολος για τον αγώνα με την Ντιναμό Κιέβου
20:32 | 30.07.2026

Μοναδικό πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ, ο τραυματισμός του Τάχα Άλι στο πρώτο παιχνίδι. Ο Σουηδός εξτρέμ υπέστη εξάρθρωση ώμου και θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα

20:31 | 30.07.2026

Μετά τη νίκη του με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να πάρει την πρόκριση μπροστά στους οπαδούς του και να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League

20:31 | 30.07.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Ντινάμο Κιέβου στην Τούμπα

20:31 | 30.07.2026
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