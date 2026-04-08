Πέθανε ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, πένθος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ για το θάνατο του Σέρβου προπονητή

Δύσκολη ημέρα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών. Ο Σέρβος προπονητής αντιμετώπιζε εδώ και καιρό προβλήματα με την υγεία του, ενώ το 2025 είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού.

Όπως αναφέρουν στην Σερβία, τον Μάρτιο επιδεινώθηκε σημαντικά η κατάστασή του της υγείας του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς με πρόβλημα στην καρδιά και τους πνεύμονες και τελικά απεβίωσε.

Ο Βουγιόσεβιτς “έγραψε” τη δική του ιστορία με την Παρτιζάν, κυριαρχώντας σε Σερβία και αδριατική λίγκα. Ακόμη, οδήγησε την Παρτιζάν στην τρίτη θέση της Euroleague το 1987-77 και το 2010 την οδήγησε στο Final-Four. Τέλος, θυμίζουμε πως το 2008-09 αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στην διοργάνωση.

Στην πολυετή διαδρομή του κάθισε επίσης στους πάγκους του Ερυθρού Αστέρα, της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, της ΟΚΚ Βελιγραδίου, της Μπρέσια, της Πιστόια, της Λιμόζ και της Κλουζ, ενώ εργάστηκε και σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Σερβίας, του Μαυροβουνίου και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.