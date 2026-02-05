Πέθανε ο Θανάσης Σκουρτόπουλος, θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ

Πένθος για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών ο Θανάσης Σκουρτόπουλος, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για καρδιακή προσβολή.

Στην κορυφαία στιγμή της καριέρας του, ο Θανάσης Σκουρτόπουλος ανέλαβε πρώτος προπονητής της Εθνικής Ελλάδας το 2018, οδηγώντας την στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας, το 2019.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γεννήθηκε στις 23 Μαΐου του 1965 στην Αθήνα και έπαιξε για πολλά χρόνια στην Γ.Σ. Δαφνίου, στην ΑΕΚ, και στο Παγκράτι, ενώ διετέλεσε μέλος όλων των μικρών εθνικών ομάδων.

Η προπονητική του καριέρα ξεκίνησε από τον Γ.Σ. Δαφνίου, τον οποίο και οδήγησε για πρώτη φορά στην ιστορία του στις εθνικές κατηγορίες.

Ακολούθησαν οι σταθμοί στο Αιγάλεω και τον ΟΦ Ηρακλείου προτού πάρει θέση στο τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ το 2000, ως βοηθός του Ντούσαν Ίβκοβιτς και μετά του Ντράγκαν Σάκοτα και του Φώτη Κατσικάρη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Ένωση, ο Θανάσης Σκουρτόπουλος είχε υπό την επίβλεψή του το αναπτυξιακό πρόγραμμα της ομάδας και στα πέντε χρόνια που βρέθηκε στους κιτρινόμαυρους πανηγύρισε το Πρωτάθλημα Ελλάδας το 2002 και το Κύπελλο Ελλάδας το 2001.

Το 2005 ανέλαβε βοηθός του Αργύρη Πεδουλάκη στον Πανελλήνιο και την επόμενη χρονιά ανέλαβε τον Α.Ο. Αιγάλεω οδηγώντας τον για πρώτη φορά στην μεγάλη κατηγορία και έμεινε μέχρι το 2009.

Η σεζόν 2009-2010 τον βρήκε στον Γ.Σ. Περιστερίου, ενώ το 2011-2012 στον Πανελλήνιο που έφτασε μέχρι τους 16 του EuroCup. Το 2012 ήταν στον Ίκαρο Καλλιθέας και το 2012-2013 στον Πανιώνιο, ενώ την επόμενη χρονιά ανλαβε τον Γ.Σ. Κεραυνό Στροβόλου στην Κύπρο.

Από το 2014 έως το 2016 ήταν στον Α.Γ.Ο. Ρεθύμνου, ενώ από τον Φεβρουάριο 2017 στον Απόλλωνα Πατρών. Τη σεζόν 2017–2018 ανέλαβε τον Γ.Σ.Λ. Φάρος. Παράλληλα, από το 2014 έως 2017 εργάστηκε σαν Assistant κόουτς στην Εθνική Ελλάδας Ανδρών στο πλευρό του Φώτη Κατσικάρη και μετά του Κώστα Μίσσα. Τελευταίος σταθμός του στην Ελλάδα ήταν ο Ηρακλής, τον οποίο ανέλαβε το 2021.

Το περασμένο ανέλαβε την Κούλεγκουντ Μπρόνκος στο Ουλάν Μπατόρ. Ο Έλληνας κόουτς εργαζόταν στο εξωτερικό από το 2023, έχοντας προηγουμένως καθοδηγήσει την Αστόρια Μπίντγκοζ στην Πολωνία και την Εθνική Κατάρ από το 2023 έως το 2024.