Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 38 ετών άφησε ο θρυλικός παλαιστής του Ring of Honor και πρωταθλητής της ομάδας ROH, Τζέι Μπρίσκοου.

Ο γνωστός παλαιστής Τζέι Μπρίσκοου έφυγε από τη ζωή σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το βράδυ της Τρίτης (17/1).

Ο ιδιοκτήτης της ROH, Τόνι Καν, επιβεβαίωσε την είδηση, ενώ και το WWE NXT ανακοίνωσε τον θάνατο του Μπρίσκοου κατά τη διάρκεια εκπομπής.

«Δυστυχώς, ο Jamin Pugh (σ.σ. το πραγματικό όνομα του) έφυγε από τη ζωή. Γνωστός στους οπαδούς ως Jay Briscoe, ήταν ένα αστέρι στη ROH για πάνω από 20 χρόνια, από το πρώτο show μέχρι σήμερα», δήλωσε ο Καν.

«Ο Τζέι και ο αδελφός του, Μαρκ, κυριάρχησαν στη ROH, “βασιλεύοντας” ως πρωταθλητές μέχρι σήμερα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την οικογένειά του. Αναπαύσου εν ειρήνη Jamin», πρόσθεσε.

Ο Τζέι Μπρίσκοου ξεκίνησε τις μάχες του στο Combat Zone Wrestling στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και υπέγραψε συμβόλαιο με το Ring of Honor.

Μαζί με τον αδελφό του, Μαρκ, έκαναν εμφανίσεις για το New Japan Pro-Wrestling και το Impact Wrestling.

WWE announced the passing of Jay Briscoe and paid tribute to him during the WWE NXT live broadcast. pic.twitter.com/oN3wkUQrWb — TheSpotlightNews.com (@TheSpotlight___) January 18, 2023

Rest in peace Jay Briscoe. Left this world as a champion ❤️❤️ #RestInPowerJayBriscoe pic.twitter.com/BwO2PWb0UX — P H A R A O H ★★★★★ (@ZackSabreSenior) January 18, 2023

An incredible performer who created a deep connection with wrestling fans across the globe. My condolences to the family and friends of Jay Briscoe. — Triple H (@TripleH) January 18, 2023