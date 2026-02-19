Πέθανε ο θρυλικός προπονητής της Εθνικής Δανίας, Σεπ Πιόντεκ

Ο Γερμανός πρώην προπονητής της Εθνικής Δανίας, Σεπ Πιόντεκ πέθανε σε ηλικία 85 ετών μετά από σύντομη ασθένεια.

Ο Σεπ Πιόντεκ ήταν ο προπονητής που οδήγησε την Εθνική Δανίας στις πρώτες μεγάλες επιτυχίες. Η πρόκριση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 1984 ήταν μία σπουδαία στιγμή στην ιστορία του Γερμανού. Όπως επίσης και στο παγκόσμιο Κύπελλο του 1986, που την οδήγησε μέχρι τους 16.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 1990 αποχώρησε από τη Δανία και ανέλαβε μεταξύ άλλων τις Εθνικές ομάδες της Τουρκίας και της Γροιλανδίας.

«Ο Σεπ θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας ως ένας από τους πιο επιδραστικούς εθνικούς προπονητές στην ιστορία του δανικού ποδοσφαίρου», έγραψε η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Δανίας στο Facebook για να τον αποχαιρετήσει.

Ο Γερμανός στην καριέρα του ως ποδοσφαιριστής κέρδισε την Bundesliga το 1965 με τη φανέλα της Βέρντερ Βρέμης. Αγωνιζόταν ως αμυντικός, όμως ένας σοβαρός τραυματισμός τον ανάγκασε να βάλει τέλος στην καριέρα του και να αρχίσει την προπονητική.

Πριν αναλάβει την Εθνική Δανίας είχε προπονήσει τη Βέρντερ Βρέμης, τη Φορτούνα Ντίσελντορφ, την Εθνική Αϊτής και την Ζανγκτ Πάουλι.