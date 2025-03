Πέθανε ο Τζούνιορ Μπρίτζμαν, πρώην παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς και γνωστός επιχειρηματίας

Ο Τζούνιορ Μπρίτζμαν πέθανε σε ηλικία 71 ετών από ανακοπή καρδιάς, με τον ίδιο να αποτελεί επί σειρά ετών παίκτη των Μιλγουόκι Μπακς, ενώ είχε αγοράσει και το 10% των μετοχών του συλλόγου. Η καριέρα του στο ΝΒΑ και η αυτοκρατορία που έχτισε μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Ο Τζούνιορ Μπρίτζμαν ήταν μεγάλο αστέρι του κολεγιακού μπάσκετ, έχοντας μια σημαντική καριέρα στο ΝΒΑ και τους Μιλγουόκι Μπακς. Σε ηλικία 71 ετών ο θάνατος του οφείλεται σε καρδιακή προσβολή ενώ βρισκόταν σε ετήσιο γεύμα ηγεσίας για τον προσκοπισμό στο ξενοδοχείο Galt House.

Ο Μπρίτζμαν επιλέχθηκε στο Νο8 του Draft στο ΝΒΑ το 1975 από τους Λέικερς, αποτελώντας ωστόσο αντάλλαγμα του Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ από την ομάδα του Λος Άντζελες στους Μιλγουόκι Μπακς.

Στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη αγωνίστηκε από το 1975 έως το 1987, φορώντας την φανέλα των «ελαφιών» για 10 σεζόν, ενώ έπαιξε και στους Κλίπερς για 2 χρονιές, έχοντας Μ.Ο 3.6 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ σε 25 λεπτά συμμετοχής.

We are shocked and saddened by the tragic passing of Bucks legend and owner Junior Bridgeman. We send our deepest condolences to his family. pic.twitter.com/XakoTcDeF5