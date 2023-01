Ο γνωστός δημοσιογράφος και προσωπικός φίλος του Κριστιάνο Ρονάλντο, Πιρς Μόργκαν, ξέσπασε για μία ακόμη φορά κατά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και του προπονητή της, Έρικ Τεν Χαγκ.

Ο Μόργκαν τους κατηγορεί για ασέβεια προς τον Ρονάλντο, αλλά και για την αντικατάστασή του από τον Βουτ Βέγκχορστ, ο οποίος και έχει ανακοινωθεί από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Συγχαρητήρια Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αυτά συμβαίνουν όταν προσλαμβάνεις έναν αλαζόνα προπονητή που δείχνει ασέβεια στον GOAT, Κριστιάνο Ρονάλντο, σε τέτοιο βαθμό που τον οδηγεί να φύγει και μετά τον αντικαθιστάς με κάποιον που δεν έχω ακούσει ποτέ και το όνομά του μοιάζει με αυστριακό λουκάνικο».

Congrats ⁦@ManUtd⁩ – that’s what happens when you hire an arrogant coach who disrespects the 🐐 ⁦@Cristiano⁩ so badly he leaves – and then replaces him with someone I’ve never heard of who sounds like an Austrian sausage. #Weghorst pic.twitter.com/Gk2rCo9aMw