Πιθανό το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ στα νοκ άουτ του Europa League

Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ πήραν από έναν βαθμό στην 6η αγωιστική του Europa League και πλέον είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η κατάσταση αυτή τη στιγμή έχει τον Παναθηναϊκό στην 15 θέση, την Γκενκ 16η, τον Ερυθρό Αστέρα 17ο και τον ΠΑΟΚ 18ο. Αν ολοκληρωνόταν τώρα η League Phase οι πράσινοι θα κληρωνόντουσαν με έναν εκ των Ερυθρού Αστέρα και ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση.

Στη φάση των νοκ άουτ δεν υπάρχει περιορισμός για ομάδες από την ίδια χώρα, οπότε ίσως είναι κοντά ένα ιστορικό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Βέβαια υπάρχουν ακόμα δύο αγωνιστικές και πολλά μπορούν να έρθουν τούμπα στη βαθμολογία.