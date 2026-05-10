Λουτσέσκου: Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα,

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έδωσε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, τονίζοντας ότι διαχειρίστηκε καλά κάποιες καταστάσεις.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, τόνισε για την ομάδα του ότι προσπάθησε για το πρωτάθλημα στα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στο Φάληρο.

“Η ΑΕΚ διαχειρίστηκε πολύ καλά κάποιες καταστάσεις, είχε λιγότερα ευρωπαϊκά παιχνίδια σε σχέση με τους ανταγωνιστές για το πρωτάθλημα. Είχε συνέπεια, συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα. Εμείς πληρώσαμε το κακό ξεκίνημα στις αρχές του Φεβρουαρίου και προσπαθήσαμε να κάνουμε την επάνοδό μας αλλά ήταν πλέον πολύ δύσκολο. Ειδικά μετά από δύο παιχνίδια όπου παίζεις με τον Ολυμπιακό και έχει τον ίδιο στόχο με εμάς.

Ζήσαμε έντονα το σημερινό ματς, δεν είναι εύκολο να παίζεις σε αυτό το γήπεδο. Είχαμε δύο σενάρια στο μυαλό μας, είτε το στραβοπάτημα της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, είτε εμείς να νικούσαμε στο παιχνίδι. Πλέον υπάρχει στο μυαλό μας η δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ήταν μία δύσκολη σεζόν. Είχαμε πάλι προβλήματα στην ομάδα, με τους Οζντόεφ και Τάισον. Ήταν μία δύσκολη χρονιά που δεν τελείωσε ακόμη και πρέπει να συνεχίσουμε και να μην τα παρατάμε”, δήλωσε ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ.