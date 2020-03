Ο Ρικ Πιτίνο αποτελεί ξαφνικά παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, καθώς δεν θα βρίσκεται στη χώρα μας και την επόμενη σεζόν, επιστρέφοντας στις ΗΠΑ και το κολεγιακό πρωτάθλημα.

Ο Αμερικανός τεχνικός υπέγραψε και ανακοινώθηκε από το Πανεπιστήμιο Iona στη Νέα Υόρκη και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, υποστηρίζουν ότι η συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές, αφορά συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.

Παναθηναϊκός: Έσκασε η βόμβα! Ανακοινώθηκε από το Iona ο Πιτίνο (pic)

Το ποσό που θα λάβει δεν πρόκειται να ανακοινωθεί σύμφωνα με τα πρώτα ρεπορτάζ, αλλά εκτιμάται ότι θα είναι 6ψήφιο και σίγουρα πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχε στην Ελλάδα.

Pitino's deal is for five years and contract terms were not disclosed. https://t.co/TyKSb7TQyq