Playoffs Μουντιάλ: Τα τελευταία εισιτήρια για την τελική φάση βρίσκουν κάτοχο, ξεχωρίζει το Βοσνία – Ιταλία

Οι αναμετρήσεις για τα playoffs του Μουντιάλ συγκεντρώνουν όλα τα βλέμματα το βράδυ της Τρίτης (31/3/2026), με το παιχνίδι Βοσνία – Ιταλία να ξεχωρίζει.

Τα περισσότερα βλέμματα θα είναι στραμμένα, λοιπόν, στη Ζένιτσα, εκεί όπου η Ιταλία καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βοσνίας, προκειμένου να επιστρέψει σε τελική φάση Μουντιάλ μετά από δύο αποτυχημένες πρσοπάθειες.

Μεγάλες μάχες αναμένεται να δώσουν και τα ζευγάρια Κόσοβο – Τουρκία, Τσεχία – Δανία και Σουηδία – Πολωνία.

Τα παιχνίδια είναι μονά νοκ άουτ και σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί παράταση κι αν χρειαστεί πέναλτι.

Το αποψινό πρόγραμμα των προκριματικών

21:45 Playoffs Παγκοσμίου Κυπέλλου: Κόσοβο – Τουρκία / Novasports 6HD

21:45 Playoffs Παγκοσμίου Κυπέλλου: Τσεχία – Δανία / Novasports 3HD

21:45 Playoffs Παγκοσμίου Κυπέλλου: Σουηδία – Πολωνία / Novasports 2HD

21:45 Playoffs Παγκοσμίου Κυπέλλου: Βοσνία – Ιταλία / Novasports 1HD