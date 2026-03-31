Αθλητικά

Playoffs Μουντιάλ: Τα τελευταία εισιτήρια για την τελική φάση βρίσκουν κάτοχο, ξεχωρίζει το Βοσνία – Ιταλία

Κόσοβο - Τουρκία, Σουηδία - Πολωνία και Τσεχία - Δανία τα άλλα τρία ζευγάρια
Ο Τονάλι
REUTERS/Matteo Ciambelli

Οι αναμετρήσεις για τα playoffs του Μουντιάλ συγκεντρώνουν όλα τα βλέμματα το βράδυ της Τρίτης (31/3/2026), με το παιχνίδι Βοσνία – Ιταλία να ξεχωρίζει.

Τα περισσότερα βλέμματα θα είναι στραμμένα, λοιπόν, στη Ζένιτσα, εκεί όπου η Ιταλία καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βοσνίας, προκειμένου να επιστρέψει σε τελική φάση Μουντιάλ μετά από δύο αποτυχημένες πρσοπάθειες.

Μεγάλες μάχες αναμένεται να δώσουν και τα ζευγάρια Κόσοβο – Τουρκία, Τσεχία – Δανία και Σουηδία – Πολωνία.

Τα παιχνίδια είναι μονά νοκ άουτ και σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί παράταση κι αν χρειαστεί πέναλτι.

Το αποψινό πρόγραμμα των προκριματικών

21:45 Playoffs Παγκοσμίου Κυπέλλου: Κόσοβο – Τουρκία / Novasports 6HD
21:45 Playoffs Παγκοσμίου Κυπέλλου: Τσεχία – Δανία / Novasports 3HD
21:45 Playoffs Παγκοσμίου Κυπέλλου: Σουηδία – Πολωνία / Novasports 2HD
21:45 Playoffs Παγκοσμίου Κυπέλλου: Βοσνία – Ιταλία / Novasports 1HD

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
70
66
55
47
46
Newsit logo
Newsit logo