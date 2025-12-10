Συμβαίνει τώρα:
Πλήγμα στον Ολυμπιακό με Γουόρντ: Νοκ άουτ για ένα μήνα

Ο Αμερικανός φόργουορντ έχει υποστεί οστικό οίδημα
Η κακοδαιμονία δεν λέει να φύγει με τίποτα πάνω από το στρατόπεδο του μπασκετικού του Ολυμπιακού, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να χάνει αυτή τη φορά με σοβαρό πρόβλημα τον Τάισον Γουόρντ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έχει οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου και η εκτίμηση των γιατρών του Ολυμπιακού είναι ότι ο Τάισον Γουόρντ θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 4 εβδομάδες.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας χάνει για αρκετά παιχνίδια έναν παίκτη με ενέργεια και αθλητικότητα, ο οποίος από την αρχή της σεζόν δίνει πολύτιμες βοήθειες σε άμυνα και επίθεση.

Μεταξύ των αγώνων που θα λείψει είναι και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center στις 2 Ιανουαρίου για την Euroleague.

Tα παιχνίδια θα χάσει o Tάισον Γουόρντ

12/12 Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (EuroLeague)
14/12 Περιστέρι – Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)
16/12 Ολυμπιακός – Βαλένθια (EuroLeague)
19/12 Ολυμπιακός – Βιλερμπάν (EuroLeague)
21/12 Ολυμπιακός – Κολοσσός (Stoiximan GBL)
26/12 Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός (EuroLeague)
02/01 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (EuroLeague)
04/01 Άρης – Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)
06/01 Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός (EuroLeague)
09/01 Ολυμπιακός – Μπάγερν (EuroLeague)
10/01 Καρδίτσα – Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)

Το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού θα ακολουθήσει συντηρητική αποκατάσταση ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ρίσκο υποτροπής.

Πλέον οι πρωταθλητές Ελλάδας καλούνται να βρουν λύσεις εκ των έσω για να καλύψουν το μεγάλο κενό του Γουόρντ, με τον Κώστα Παπανικολάου να αναμένεται να πάρει πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής το επόμενο διάστημα.

