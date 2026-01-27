Αθλητικά

Πλήγμα στον Παναθηναϊκό με Τσιριβέγια: Νοκ άουτ για 1,5 μήνα ο Ισπανός μέσος

Τα αποτελέσματα της μαγνητικής του 29χρονου μέσου ήταν τα χειρότερα δυνατά
Ο Τσιριβέγια
Ο Πέδρο Τσιριβέγια θα χάσει όλα τα σημαντικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού το επόμενο διάστημα σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Europa League.

Χειρότερα δεν θα μπορούσαν να είναι τα νέα στον Παναθηναϊκό για τον Πέδρο Τσιριβέγια. Ο Ισπανός μέσος αποχώρησε με μυικό πρόβλημα από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, με τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε να δείχνουν βαριά θλάση στη δεξιά του γάμπα.

Αυτό σημαίνει ότι θα μείνει εκτός δράσης για 1,5 μήνα, ένα διάστημα στο οποίο ο Παναθηναϊκός θα παίξει τη χρονιά του σε κύπελλο κόντρα στον ΠΑΟΚ, στο Europa League, αλλά και στο πρωτάθλημα, όπου πλέον παλεύει με τον Λεβαδειακό για την τέταρτη θέση.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Πέδρο Τσιριβέγια έγραψε: «Το να χάνεις μια τόσο σημαντική περίοδο της σεζόν είναι τόσο εκνευριστικό, αλλά θα δουλέψω σκληρά για να επιστρέψω καλύτερος και πιο δυνατός. Πάμε ΠΑΟ».

Η απόκτηση ενός μέσου είναι πλέον πιο επιτακτική από ποτέ για τον Παναθηναϊκό στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, μιας και οι λύσεις του Ράφα Μπενίτεθ στον άξονα έχουν περιοριστεί πολύ.

