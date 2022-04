Θρήνος στην Τυνησία για το θάνατο της Έγια Γκεζγκέζ, η οποία και πνίγηκε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια της προπόνησης με την εθνική ομάδα ιστιοπλοΐας της πατρίδας της.

Η Τυνήσια ιστιοπλόος είχε εκπροσωπήσει την χώρα της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, το περασμένο καλοκαίρι, και σε ηλικία 17 ετών, θεωρείτο μεγάλο ταλέντο του αθλήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την τραγική είδηση, έδωσαν στην δημοσιότητα, οι αρμόδιες Αρχές της Τυνησίας, με το δυστύχημα να λαμβάνει χώρα την Κυριακή (10/4), όταν το ιστιοφόρο που χρησιμοποιούσε μαζί με την δίδυμη αδελφή της, Σάρα, ανετράπη λόγω των ισχυρών ανέμων, με κατάληξη τον πνιγμό της Έγια, την ώρα που η αδελφή της κατάφερε να επιζήσει.

«Είμαι συγκλονισμένος από την είδηση για τον θάνατο της ιστιοπλόου, Έγια Γκεζγκέζ. Ήταν ένα εμπνευσμένο ταλέντο και πρότυπο για την γενιά της. Η συμμετοχή της στο Τόκιο 2020 μαζί με την δίδυμη αδελφή της, Σάρα, θα συνεχίσει να εμπνέει νεαρά κορίτσια σε όλον τον κόσμο», ανάφερε ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ σε σχετικό δελτίο Τύπου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΟΕ.

Olympic sailor Eya Guezguez of Tunisia has died aged 17 following a training accident.



IOC President Thomas Bach said, “She was an inspiring talent and role model for her athletes’ generation.”https://t.co/JoexN0E5UV