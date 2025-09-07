Πολωνία – Βοσνία 80-72: Λόιντ και Πονίτκα έστειλαν τους Πολωνούς στα προημιτελικά του Eurobasket 2025

Η Πολωνία ξεκίνησε άσχημα το παιχνίδι με τη Βοσνία, αλλά έφθασε εύκολα στην ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε τη νίκη με 80-72 και την πρόκριση για τη φάση των “8” του Eurobasket, όπου και θα αντιμετωπίσει την Τουρκία.

Με ένα καλάθι στο πρώτο 5λεπτο του αγώνα, η Πολωνία επέτρεψε στη Βοσνία να πάρει από νωρίς το προβάδισμα και το ρόλο του οδηγού στην αναμέτρηση, αλλά ο Λόιντ και ο Πονίτκα βγήκαν στη συνέχεια… μπροστά και με μία δική τους εξαιρετική εμφάνιση, οι Πολωνοί έριξαν εύκολα στο… καναβάτσο τη Βοσνία του Νούρκιτς.

Ο Λόιντ ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 28 πόντους, αλλά ο Πονίτκα ήταν αυτός που έκανε τα πάντα για την ομάδα του σε άμυνα και επίθεση, τελειώνοντας το ματς με 19 πόντους, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και 2 τάπες. Από την άλλη πλευρά, ο Νούρκιτς “πάλευε” διαρκώς με δύο και τρεις αντιπάλους, μένοντας στους 20 πόντους, ενώ οι Βόσνιοι στάθηκαν άτυχοι και με τον τραυματισμό του Ρόμπερτσον, που είχε ξεκινήσει “καυτός”, με 19 πόντους στο ματς.

Τα δεκάλεπτα: 14-23, 40-44, 62-61, 80-72

Τα στατιστικά των παικτών

Πολωνία (Μίλιτσιτς): Πλούτα 9 (2), Μπαλτσερόφσκι 7 (2/3 δίποντα, 3/6 βολές, 5 ριμπάουντ), Σοκολόφσκι 10 (2/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα), Λόιντ 28 (5/10 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 9/9 βολές), Πονίτκα 19 (1/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 8/10 βολές, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Λατσζίνσκι, Ολέινιτσακ 7 (9 ριμπάουντ), Μίχαλακ, Ζολνιέρεβιτς

Βοσνία (Μπετσίραγκιτς): Νούρκιτς 20 (6/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/10 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Ρόμπερσον 19 (2/3 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Αλιμπέγκοβιτς 3 (1), Άτιτς 8 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Γκέγκιτς 8 (3/9 σουτ, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πέναβα, Λάζιτς 8 (2/10 σουτ, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βράμπατς 3 (1), Καμένιας 3