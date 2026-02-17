Που θα δείτε το Ολυμπιακός – ΑΕΚ για το Κύπελλο Ελλάδας στο μπάσκετ και τα Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης και Γαλατασαράι – Γιουβέντους για το Champions League

Γεμάτο παιχνίδια σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ είναι το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τρίτης (17/2/2026), με τις αναμετρήσεις για το Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ και το Champions League να ξεχωρίζουν.

Στο μπάσκετ, η ΕΡΤ2ΣΠΟΡ θα μεταδώσει σήμερα τους δύο πρώτους προημιτελικούς του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Στις 17:00 το Μαρούσι και ο Άρης θα ανοίξουν την αυλαία, ενώ στις 20:00 ακολουθεί η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Στο ποδόσφαιρο, η σέντρα στα πλέι οφ του Champions League θα γίνει στις 19:45 με τη Γαλατάσαραϊ να φιλοξενεί τη Γιουβέντους (Cosmote Sport 2), ενώ στις 22:00 ακολουθούν Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν (Cosmote Sport 3), Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης (Cosmote Sport 2) και Ντόρτμουντ – Αταλάντα (Cosmote Sport 5).

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/2/2026)

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Άρης allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας

17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα

19:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ολυμπιακός – Μιλάνο CEV Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD ΠΑΟΚ – Άαλστ CEV Challenge Cup

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γαλατασαράι – Γιουβέντους Champions League

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – ΑΕΚ allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα

21:30 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ρίο ντε Τζανέιρο

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ντόρτμουντ – Αταλάντα Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπλάκπουλ – Μάνσφιλντ League One

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης Champions League