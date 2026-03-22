Πούλμαν με οπαδούς της Σίτι τυλίχθηκε στις φλόγες: Πήγαιναν στο Γουέμπλεϊ για τον τελικό του League Cup

Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός
Σε κίνδυνο βρέθηκε η ζωή δεκάδων οπαδών της Μάντσεστερ Σίτι, οι οποίοι πήγαν με λεωφορείο στο Γουέμπλεϊ για να παρακολουθήσουν από κοντά τον τελικό του League Cup με την Άρσεναλ.

Την ώρα που το πούλμαν με τους οπαδούς της Μάντσεστερ Σίτι βρισκόταν στον δρόμο Μ6, τυλίχθηκε στις φλόγες στο πίσω μέρος του.

Ο οδηγός σταμάτησε αμέσως και γρήγορα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική και η Αστυνομία. Η κίνηση διακόπηκε για αρκετή ώρα και το ευχάριστο είναι ότι όλοι βγήκαν από το πούλμαν χωρίς να τραυματιστεί κανένας.

 «Ευχαριστούμε την Πυροσβεστική για την άμεση ανταπόκριση της, μιας και δεν τραυματίστηκε και δεν κινδύνευσε κανένας από εμάς», δήλωσε ένας οπαδός της Σίτι.

