Το Πράσινο Ακρωτήρι πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) από το Καμερούν για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Κόπα Άφρικα. Σκόραρε με τακουνάκι ο παίκτης του Ολυμπιακού, Γκάρι Ροντρίγκες. Βασικός με το Καμερούν αγωνίστηκε ο μέσος των πρωταθλητών Ελλάδας, Κουντέ.

Στο “Stade d’Olembé” του Γιαουντέ, οι οικοδεσπότες του Καμερούν είχαν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους μετά το «2 στα 2» στις πρώτες αγωνιστικές και ήθελε απλά ένα βαθμό για να «σφραγίσει» την πρωτιά.

Το γκολ του (πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης με 5 τέρματα) Αμπουμπακάρ λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου έδωσε προβάδισμα στα «λιοντάρια», όμως στο δεύτερο 45λεπτο, «μίλησε» ο μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, Γκάρι Ροντρίγκες.

Στο ημίχρονο πήρε τη θέση του Σεμέδο και στο 53′ μετά από γύρισμα του Ρόσα Σάντος, έφερε το ματς στα ίσα με καταπληκτικό τακουνάκι στην κίνηση, αφήνοντας εμβρόντητο τον Ονάνα.

Την ίδια ώρα στο “Kouekong Stadium” της Μπαφουσάμ, η Μπουρκίνα Φάσο έμεινε στο 1-1 με την Αιθιοπία, όμως πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης, αν και ισόβαθμη με το Πράσινο Ακρωτήρι, το οποίο είχε νικήσει στις 13/01 με 1-0. Ο Μπαγιαλά έδωσε το προβάδισμα στην Μπουρκίνα Φάσο, με την Αιθιοπία να ισοφαρίζει στο 51′ με τον Κεμπεντέ, αλλά να μην βρίσκει το δεύτερο γκολ που θα της έδινε τη νίκη κι αμυδρές ελπίδες πρόκρισης ως 3η.

Το Πράσινο Ακρωτήρι πρέπει να περιμένει για την πρόκριση στους “16”, καθώς τερμάτισε στην τρίτη θέση. Στους “16” της διοργάνωσης από τους έξι τρίτους, προκρίνονται οι τέσσερις καλύτεροι τρίτοι (βαθμολογία, διαφορά τερμάτων).

GOAL! CAPE VERDE!



Garry Rodrigues gets the Blue Sharks level to keep them in the tournament.



Cameroon 🇨🇲 1-1 🇨🇻 Cape Verde#AFCON2021pic.twitter.com/AZG7IdpgTc