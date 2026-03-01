Premier League: Ανατροπή για Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και φουλ για Champions League

Συνέχεια στην εξαιρετική πορεία της επί ημερών Κάρικ στην Premier League έδωσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι “κόκκινοι διάβολοι” επικράτησαν εντός έδρας της Κρίσταλ Πάλας με 2-1, φέρνοντας τούμπα το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεπέρασε δύσκολα και το εμπόδιο της Κρίσταλ Πάλας για την 28η αγωνιστική της Premier League, εκμεταλλεύτηκε την αναπάντεχη ήττα της Άστον Βίλα από τη Γουλβς και ανέβηκε στην τρίτη θέση, πανηγυρίζοντας την έκτη νίκη της στα επτά τελευταία παιχνίδια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Λονδρέζοι αιφνιδίασαν τους γηπεδούχους καθώς άνοιξαν το σκορ στο 4′ με τον Λακρουά.

Στο 57ο λεπτό ο Μπρούνο Φερνάντες ισοφάρισε σε 1-1 με πέναλτι ενώ στο 65′ ο Σέσκο έγραψε το 2-1 από ασίστ του κάπτεν της Γιουνάιτεντ, με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό να έχει γκολ και ασίστ σε 18 διαφορετικά ματς της Premier League με τη φανέλα των κόκκινων διαβόλων.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Τότεναμ και Νότιγχαμ γνώρισαν και πάλι την ήττα και κινδυνεύουν, αφού βρίσκονται πολύ κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού και τη Γουέστ Χαμ.

Tα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής της Premier League

Γουλβς – Άστον Βίλα 2-0 (61′ 90+8′ Γκόμες)

Μπόρνμουθ – Σάντερλαντ 1-1 (63′ Εβανίλσον / 18′ Μαγέντα)

Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ 5-2 (5′ Εκιτικέ, 24′ Φαν Ντάικ, 43′ Μακάλιστερ, 70′ Χάκπο, 83′ αυτ. Ντισασί / 49′ Σούτσεκ, 75′ Καστεγιάνος)

Νιούκαστλ – Έβερτον 2-3 (33′ Ράμσεϊ, 82′ Μέρφι / 19′ Μπράνθγουεϊτ, 34′ Μπέτο, 83′ Μπάρι)

Μπέρνλι – Μπρέντφορντ 3-4 (45+3′ αυτ. Καγιόντε, 47′ Άντονι, 60′ Φλέμινγκ / 9′ 90+3′ Ντάμσγκαρντ, 25′ Τιάγκο, 34′ Σκάντε)

Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι 0-1 (45+2′ Σεμένιο)

Μπράιτον – Νότιγχαμ 2-1 (6′ Γκόμεζ, 15′ Γουέλμπεκ / 13′ Γκιμπς-Γουάιτ)

Φούλαμ – Τότεναμ 2-1 (7′ Γουίλσον, 34′ Ιγουόμπι / 66′ Ρισάρλισον)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κρίσταλ Πάλας 2-1 (57′ πεν. Φερνάντες, 65′ Σέσκο 4′ Λακρουά)

1/3 18:30 Άρσεναλ – Τσέλσι