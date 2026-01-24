Premier League: Επιστροφή στις νίκες για τη Μάντσεστερ Σίτι, ήττα με ανατροπή για την Μπράιτον του Κωστούλα

Μετά από τέσσερα παιχνίδια χωρίς νίκη, η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε με 2-0 της Γουλβς και μείωσε ξανά τη διαφορά της από την Άρσεναλ στην κορυφή της βαθμολογίας της Premier League.

Η Μάντσεστερ Σίτι σκόραρε με τους Αρμούς και Σεμένιο από το πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τη Γουλβς και “καθάρισε” από νωρίς το ματς, για να ανέβει ξανά στη δεύτερη θέση της Premier League, πίσω μόνο από την Άρσεναλ, που είναι στο +4 στην πρώτη θέση, με παιχνίδι λιγότερο.

Νίκη με ανατροπή πέτυχε από την πλευρά της η Φούλαμ, που βρέθηκε να χάνει από την Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα, αλλά με δύο γκολ στο τελευταίο 20λεπτο της αναμέτρησης, έφερε… τούμπα το παιχνίδι και πήρε το “τρίποντο”.

Ο Μπάμπης Κωστούλας πέρασε στο ματς στο 88ο λεπτό και δεν πρόλαβε να αποτρέψει την ήττα των “γλάρων”, που έχασαν την ευκαιρία να βρεθούν ξανά σε “τροχιά” Ευρώπης στην Premier League.

Τα αποτελέσματα στην Premier League

Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ 3-1

(14′ Σάμερβιλ, 28′ πεν. Μπόουεν, 43′ Φερνάντες / 66′ Μπρόμπεϊ)

Μπέρνλι – Τότεναμ 2-2

(45+1′ Τουανζέμπε, 76′ Φόστερ / 38′ Φαν ντε Φεν, 90′ Ρομέρο)

Φούλαμ – Μπράιτον 2-1

(72′ Τσουκουέζε, 90+2′ Γουίλσον / 28′ Αγιάρι)

Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς 2-0

(6′ Μαρμούς, 45+2′ Σεμένιο)