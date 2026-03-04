Premier League: Η Νότιγχαμ έκανε δώρο τίτλου στην Άρσεναλ παίρνοντας ισοπαλία στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι

Η Άρσεναλ κέρδισε 1-0 στην έδρα της Μπράιτον και εκμεταλλεύτηκε το στραβοπάτημα της Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ κόντρα στην Νότιγχαμ Φόρεστ (2-2) στη μάχη του τίτλου της Premier League.

Ο Σάκα με γκολ στο 9′ χάρισε ένα υπερπολύτιμο εκτός έδρας τρίποντο στην Άρσεναλ και της έδωσε αέρα 7 πόντων από τη δεύτερη Σίτι, που την ίδια ώρα είδε τον Άντερσον να ισοφαρίζει σε 2-2 στο Μάντσεστερ.

Για τη Σίτι σκόραραν οι Σεμένιο και Ρόδρι. Ο Γκιμπς Γουάιτ είχε ισοφαρίσει ξανά για τη Νότιγχαμ σε 1-1 στο 56′. Πλέον, η Σίτι είναι 7 βαθμούς μακριά από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, που έχει 67 βαθμούς.

Η Τσέλσι με μυθική εμφάνιση του Ζοάο Πέδρο πήρε σπουδαία νίκη με 4-1 στην έδρα της Άστον Βίλα και μπήκε δυνατά στο κυνήγι για τις θέσεις που οδηγούν στο Champions League. Οι χωριάτες προηγήθηκαν με τον Ντάγκλας Λουίς στο 2′, όμως η συνέχεια ήταν «μπλε».

Ο Πέδρο ισοφάρισε στο 35′ και έδωσε το προβάδισμα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους στην Τσέλσι. Ο Πάλμερ από ασίστ του Πέδρο έκανε το 1-3 και ο Βραζιλιάνος στο 64′ «έγραψε» το τελικό 1-4 στο Μπέρμιγχαμ.

Η Γουέστ Χαμ κέρδισε 1-0 στην έδρα της Φούλαμ, χάρη στο γκολ του Σάμερβιλ και έφτασε την Νότιγχαμ Φόρεστ στη μάχη της παραμονής στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Και οι δύο ομάδες έχουν 28 βαθμούς με την Νότιγχαμ να βρίσκεται από πάνω.