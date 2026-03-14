Premier League: Νίκη στο φινάλε για την Άρσεναλ, «άλωσε» την έδρα της Τσέλσι η Νιούκαστλ

Η Άρσεναλ δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στην Έβερτον, αλλά κατάφερε να φθάσει στη νίκη με 2-0, χάρη σε δύο γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα και έκανε ένα ακόμη “βήμα” για την κατάκτηση του τίτλου στην Premier League. Εκτός 4άδας παρέμεινε η Τσέλσι μετά την ήττα με 1-0 από τη Νιούκαστλ.

Στο παιχνίδι του Έμιρεϊτς, η Άρσεναλ “φλέρταρε” με μία ακόμη “γκέλα” μέσα στο 2026, αλλά ο Γιόκερες “λύτρωσε” την ομάδα του Αρτέτα στο 89ο λεπτό του αγώνα και ο Ντόμαν διαμόρφωσε το τελικό σκορ, με ένα γκολ σε κενή εστία κόντρα στην Έβερτον, στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Έστω και δύσκολα λοιπόν, οι “κανονιέρηδες” λύγισαν την ομάδα του Λίβερπουλ και έφθασαν τους 70 βαθμούς, όντας πια στο +10 από τη Μάντσεστερ Σίτι, με δύο παιχνίδι περισσότερα από τους “Πολίτες”.

Αντίθετα, στο “Στάμοφρντ Μπριτζ”, η Τσέλσι δεν μπόρεσε για μία ακόμη φορά φέτος, να εκμεταλλευτεί τη δική της έδρα και παρότι έχασε πλήθος ευκαιριών για ένα γκολ, γνώρισε νέα ήττα στην Premier League.

Η Νιούκαστλ προηγήθηκε με τον Γκόρντον μόλις στο 18ο λεπτό του αγώνα, αλλά κράτησε μέχρι τέλους το προβάδισμά της και άφησε τους Λονδρέζους στην 5η θέση της βαθμολογίας και στο -3 από την 4η Άστον Βίλα, με ένα ματς περισσότερο μάλιστα, από τους “χωριάτες”.