Premier League: Τρίτη σερί νίκη με «θρίλερ» για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έπαιξε με τη… φωτιά κόντρα στη Φούλαμ, αλλά κατάφερε να φθάσει στη νίκη με 3-2 και να πανηγυρίσει για τρίτο σερί ματς στη φετινή Premier League της Αγγλίας.

Με γκολ των Κασεμίρο και Κούνια, η Μάντσεστερ πήρε από νωρίς προβάδισμα στο ματς της Premier League, αλλά στη συνέχεια κατάφερε να ισοφαριστεί από τη Φούλαμ, με τέρματα των Χιμένες και Κέβιν στο 85′ και το 90+1′.

Ο Σέσκο στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων βρήκε όμως ένα 3ο γκολ για τους “κόκκινους διαβόλους” και τους επέτρεψε να αποφύγουν το… έμφραγμα, για την τρίτη διαδοχική νίκη της ομάδας στην Premier League, όπου έχει ανέβει πλέον στην πρώτη 4άδα της βαθμολογίας.