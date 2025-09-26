Πρίντεζης: «Χάρηκα πολύ για τον Σπανούλη, το σκέφτομαι για άλλο πόστο στο μπάσκετ»

Ο Γιώργος Πρίντεζης έδωσε το “παρών” στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο και παρακολούθησε από κοντά τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με την Καρδίτσα για το Super Cup.

Ο παλαίμαχος φόργουορντ του Ολυμπιακού, Γιώργος Πρίντεζης, ο οποίος παραμένει πάντα κοντά στην ομάδα, πήγε στο γήπεδο και στήριξε τους πρώην συμπαίκτες του.

Ο πρώην αρχηγός των Πειραιωτών μίλησε στους δημοσιογράφους για τον νέο Ολυμπιακό, την ιστορική επιτυχία της Εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket αλλά και τους προσωπικούς στόχους του.

Όσα δήλωσε ο Γιώργος Πρίντεζης

Για την Εθνική: «Είναι κάτι πολύ όμορφο, το περιμέναμε πολλά χρόνια, όλος ο κόσμος το είχε ανάγκη, και το ελληνικό μπάσκετ το είχε ανάγκη. Ειδικά για κάποια παιδιά που το θέλαν περισσότερο, ήταν κάτι πάρα πολύ μεγάλο για το ελληνικό μπάσκετ και για τα παιδιά».

Για το Super Cup: «Είναι ένας θεσμός που υπάρχει και σε άλλες χώρες, δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, θα ήταν ακόμη πιο ωραία να είναι ο Παναθηναϊκός εδώ, να γινόταν ένα όμορφο ντέρμπι. Δεν θα έβγαιναν πολλά συμπεράσματα, αλλά θα ήταν ο θεσμός ακόμη καλύτερος. Όλες οι ομάδες το θέλουν αρκετά».

Για το αν θα υπάρξουν εκπλήξεις στο ελληνικό πρωτάθλημα: «Όλα αυτά τα χρόνια γι’ αυτό παρακαλάμε, αλλά συνήθως δεν γίνονται εκπλήξεις. Νιώθω από τους τυχερούς που πρόλαβαν το μπάσκετ τη δεκαετία του ’90, όταν πολλές ομάδες ήταν καλές, όπως το Περιστέρι, ο Ηρακλής ο ΠΑΟΚ, ο Άρης. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο ακόμη, αλλά χρειάζεται κι άλλη προσπάθεια».

Για τον Σπανούλη: «Τίποτα δεν είναι τυχαίο, ούτε στο μπάσκετ ούτε στη ζωή. Πήρε κάτι το οποίο άξιζε, είχε δουλέψει πάρα πολύ, και προσωπικά σαν φίλος, πρώην συμπαίκτης και αδερφός του, θα έλεγα ότι χάρηκα πάρα πολύ και για την επιτυχία και για το μπάσκετ που παίξαμε. Τον χαρακτήρα που έδειξε η ομάδα, τους ρόλους που είχε και τη σοβαρότητα που επέδειξε».

Για τον αν η επιτυχία του Σπανούλη τον ενέπνευσε να ασχοληθεί με το μπάσκετ από άλλο πόστο: «Από άλλο πόστο ναι, για προπονητής δεν ξέρω, δεν θεωρώ ότι θα μου ταίριαζε. Το να γίνεις προπονητής εμπεριέχει πολλές εργατοώρες, που αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελα να το έκανα. Θα ήθελα να είμαι κάπου που θα μπορούσα να βοηθήσω την ομάδα, τη διοίκηση και το αγωνιστικό τμήμα. Αλλά προπονητικά όχι».