Σάλο έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ μία δήλωση πρώην αθλητή του UFC, Σέιλ Σόνεν, ο οποίος υποστήριξε ότι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κάνει χρήση αναβολικών ουσιών και μάλιστα έχουν τον ίδιο προμηθευτή.

Η καριέρα του Σέιλ Σόνεν διακόπηκε απότομα λόγω τιμωρίας για χρήση αναβολικών και αυτός ο πρώην αθλητής κατηγόρησε ανοιχτά τον ΛεΜπρόν Τζέιμς για χρήση αναβολικών, λέγοντας μάλιστα ότι έχουν τον ίδιο προμηθευτή!

“Αν ο ΛεΜπρόν ήξερε τι κάνει ο ΛεΜπρόν… Υπάρχουν παίκτες που λένε ότι δεν έχει σημασία… Όμως έχει σημασία. Αν ήξεραν τι κάνουν αυτά τα πράγματα θα το καταλάβαιναν αυτό. Έχουμε τον ίδιο προμηθευτή, οπότε ξέρω τι κάνει” δήλωσε αρχικά ο Σόνεν και πρόσθεσε:

“Υπάρχει μόνο ένας γκόλφερ που το κάνει αυτό. Υπάρχει η τριάδα ουσιών: Ερυθροποιητίνη, αυξητική ορμόνη και τεστοστερόνη ή αλλιώς η… θεραπεία του Λανς Άρμστρονγκ. Μόνο ένας γκόλφερ το κάνει και είναι ο Τάιγκερ Γουντς. Κάποιοι λένε ότι δεν έχει σημασία. Έχει όμως σημασία.

Η ερυθροποιητίνη έχει σημασία και αυτός είναι ο λόγος που την παίρνει ο ΛεΜπρόν. Η ερυθροποιητίνη αυξήνει τα κόκκινα αιμοσφαίρια, κάτι που σου δίνει μεγαλύτερη αντοχή, ώστε να παίξεις σε όλο το παιχνίδι και να είσαι εξίσου αποδοτικός στην πρώτη και την τέταρτη περίοδο. Η ερυθροποιητίνη είναι ο βασιλιάς τον σκευασμάτων”.

Δείτε το βίντεο:

Chael Sonnen claims Lebron James takes PEDs. “We have the same drug guy, I know exactly what he takes”.



( via Flagrant 2 podcast) pic.twitter.com/EDnCHatxhX