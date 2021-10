Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν ξεκινήσει άσχημα τη σεζόν, αφού μετά τις ήττες στην Preseason, ηττήθηκαν στην έδρα τους και στην πρεμιέρα της κανονικής διάρκειας του NBA, από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Το γεγονός φαίνεται ότι ήταν αρκετό για έναν πρώην παίκτη της ομάδας να βγάλει… κακία για την παρέα του Λεμπρόν Τζέιμς. Ο Κάιλ Κούζμα αποχώρησε το καλοκαίρι ως αντάλλαγμα για την απόκτηση του Ράσελ Γουέστμπρουκ, σε μία κίνηση που φαίνεται ότι τον δυσαρέστησε.

Με την πρώτη ευκαιρία λοιπόν, “τρόλαρε” τους Λος Άντζελες Λέικερς, κάνοντας retweet μία ανάρτηση που έγραφε “Οι Λέικερς είναι στο 0-7 χωρίς τον Κάιλ Κούζμα”. Λίγο αργότερα πάντως, διέγραψε την ανάρτηση, όπως επισημαίνουν τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Kyle Kuzma just posted and deleted this on IG 😬



(h/t @RealQuintonMayo ) pic.twitter.com/bLl1mey8R9