Προκριματικά Μουντιάλ: Νέα ήττα για την Κύπρο, «εξάσφαιρη» η Βοσνία

Η Κύπρος “πάλεψε” μέχρι τέλους τον εκτός έδρας αγώνα με την Αυστρία στα προκριματικά του Μουντιάλ, αλλά δεν απέφυγε την ήττα με 1-0, που τη διατηρεί χαμηλά στη βαθμολογία του 8ου ομίλου.

Ένα γκολ της Αυστρίας με εκτέλεση πέναλτι του Μάρσεν Σάμπιτζερ στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης ήταν αρκετό για να ρίξει στο… καναβάτσο την Κύπρο και να την οδηγήσει στην τρίτη της ήττα σε τέσσερα παιχνίδια στα προκριματικά του Μουντιάλ.

Στον ίδιο όμιλο προελαύνει η Βοσνία, που έκανε με εντυπωσιακό τρόπο το 4/4, αφού νίκησε με το επιβλητικό 4-0 στην έδρα του αδύναμου Σαν Μαρίνου. Με δύο γκολ του Τζέκο και πέντε διαφορετικούς σκόρερ, οι Βόσνιοι επιβεβαίωσαν ότι είναι το φαβορί για την πρώτη θέση στον όμιλο.

Τα αποτελέσματα στα προκριματικά

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Λουξεμβούργο – Β. Ιρλανδία 1-3

(30΄ Νταρντάρι – 7΄ Ριντ, 46΄ Τσαρλς, 69΄ Ντέβενι)

Σλοβακία – Γερμανία 2-0

(42΄ Χάνκο, 55′ Στρέλετς)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Σλοβενία – Σουηδία 2-2

(46΄ Λόβριτς, 90΄ Βιπότνικ -18΄ Ελάνγκα, 73΄ Αγιάρι)

Ελβετία – Κόσοβο 4-0

(22΄ Ακάντζι, 25΄, 45΄ Εμπολό, 39΄ Βίντμερ)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1

(3΄ Καρέτσας, 17΄ Παυλίδης, 21΄ Μπακασέτας, 36΄ Κουρμπέλης, 63΄ Τζόλης – 72΄πεν. Μπαρκόφσκι)

Δανία – Σκωτία 0-0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισλανδία – Αζερμπαϊτζάν 5-0

(45+2΄ Πάλσον, 47΄,56΄ Γιοχάνεσον, 66΄ Γκούντμουντσον, 73΄ Χλίνσον)

Ουκρανία – Γαλλία 0-2

(10΄ Ολισέ, 82΄ Μπαπέ)

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Γεωργία – Τουρκία 2-3

(63΄ Νταβιτασβίλι, 90+8΄ Κβαρατσκέλια – 3΄ Μουλντούρ, 41΄,52΄ Ακτούρκογλου)

Βουλγαρία – Ισπανία 0-3

(5΄ Οϊαρθάμπαλ, 30΄ Κουκουρέγια, 38΄ Μερίνο)

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρμενία – Πορτογαλία 0-5

(10′,62′ Ζοάο Φέλιξ, 21′,46′ Ρονάλντο, 32′ Κανσέλο)

Ιρλανδία – Ουγγαρία 2-2

(49′ Φέργκιουσον, 90’+2 Ιντα – 2′ Βάργκα, 15′ Σάλαϊ)

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Λιθουανία – Μάλτα 1-1

(90+6΄ Γκινέιτις – 83΄ Σαταριάνο)

Ολλανδία – Πολωνία 1-1

(28΄ Ντούμφρις – 80΄ Κας)

Ρεπό: Φινλανδία

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Αυστρία – Κύπρος 1-0

(54′ πέν. Σάμπιτσερ)

Σαν Μαρίνο – Βοσνία 0-6

(21′ Ταχίροβιτς, 70′,72′ Τζέκο, 81′ Μπάζνταρ, 85′ Αλαϊμπέγκοβιτς, 90′ Μούγιακιτς)

Ρεπό: Ρουμανία

9ος ΟΜΙΛΟΣ

Μολδαβία – Ισραήλ 0-4

(15΄ Πέρετζ, 35΄ Σόλομον, 59΄ Μπαρίμπο, 77΄ Γκλουκ)

Ιταλία – Εσθονία 5-0

(58΄ Κεν, 69΄,89΄ Ρετέγκι, 71΄ Ρασπαντόρι, 90+2΄ Μπαστόνι)

Ρεπό: Νορβηγία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

Καζακστάν – Ουαλία 0-1

(24΄ Μουρ)

Λιχτενστάιν – Βέλγιο 0-6

(29΄ Ντε Κόιπερ, 46΄,70΄πεν. Τίλεμανς, 60΄ Τεάτ, 62΄ Ντε Μπρόινε, 90+1΄ Φοφανά)

Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία

11ος ΟΜΙΛΟΣ

Λετονία – Σερβία 0-1

(12΄ Βλάχοβιτς)

Αγγλία – Ανδόρα 2-0

(25′ αυτ. Γκαρσία, 67′ Ράις)

Ρεπό: Αλβανία

12ος ΟΜΙΛΟΣ

Νησιά Φαρόε – Κροατία 0-1

(31΄ Κράμαριτς)

Μαυροβούνιο – Τσεχία 0-2

(3΄ Τσερβ, 90+6΄ Τσέρνι)

Ρεπό: Γιβραλτάρ