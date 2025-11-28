Προκριματικά Mundobasket: Νίκες για Γερμανία και Γαλλία, έκανε την έκπληξη η Ολλανδία

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Γερμανία, ξεκίνησε με το… δεξί και τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Mundobasket, καθώς επικράτησε εύκολα με 89-69 του Ισραήλ, με κορυφαίο τον Ντα Σίλβα της Μπάγερν Μονάχου.

Μέσα σε πανηγυρικό κλίμα στη Γερμανία, οι πρόσφατοι τροπαιούχοι του Eurobasket, έκαναν… σεφτέ και στα προκριματικά του Mundobasket, με τον Ντα Σίλβα να έχει 19 πόντους (8/11 δίποντα, 1/1 τρίποντο), 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και τον Κράμερ να προσθέτει 13 πόντους (2/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα και 3/6 βολές). Για τους ηττημένους Ισραηλινούς, ο Κάρινγκτον είχε 17 πόντους.

Από τα άλλα παιχνίδια της ημέρας, ξεχώρισε το διπλό της Ολλανδίας στην έδρα της Λετονίας, με κορυφαίο τον Ντερ Βουρστ με 16 πόντους και 8 ασίστ, ενώ η Γαλλία δεν δυσκολεύτηκε να “λυγίσει” το Βέλγιο με 79-63, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Σενέ και Γκοντό.

Τα αποτελέσματα της ημέρας

Πέμπτος όμιλος

Κροατία – Κύπρος 100-60

Γερμανία – Ισραήλ 89-69

Έκτος όμιλος

Λετονία – Ολλανδία 78-86

Πολωνία – Αυστρία 90-78

Έβδομος όμιλος

Ουγγαρία – Φινλανδία 89-82

Γαλλία – Βέλγιο 79-63

Όγδοος όμιλος

Σλοβενία – Εσθονία 93-94

Τσεχία – Σουηδία 97-80

Οι βαθμολογίες στα προκριματικά

Πέμπτος όμιλος

Κροατία 1-0

Γερμανία 1-0

Ισραήλ 0-1

Κύπρος 0-1

Έκτος όμιλος

Πολωνία 1-0

Ολλανδία 1-0

Λετονία 0-1

Αυστρία 0-1

Έβδομος όμιλος

Γαλλία 1-0

Ουγγαρία 1-0

Φινλανδία 0-1

Βέλγιο 0-1

Όγδοος όμιλος

Τσεχία 1-0

Εσθονία 1-0

Σλοβενία 0-1

Σουηδία 0-1