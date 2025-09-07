Προπονητής του Ισραήλ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Θα πρέπει να φέρουμε ένα M16 για να τον σταματήσουμε»

Εν μέσω πολέμου με την Παλαιστίνη, ο προπονητής του Ισραήλ, Αριέλ Μπέιτ Χαλάμι, θεώρησε αστείο να σχολιάσει ότι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παιχνίδι με την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας στο Eurobasket, είναι με ένα M16.

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας θα αντιμετωπίσει απόψε (07/09/25, 21:45, Live από το Newsit.gr) το Ισραήλ για τη φάση των “16” του Eurobasket και ο Μπέιτ Χαλάμι μίλησε για το ματς και δεν απέφυγε μία -τουλάχιστον- προκλητική δήλωση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι δηλώσεις του προπονητή του Ισραήλ

«Ένα σπουδαίο παιχνίδι από την εθνική ομάδα, δεν έχουμε βρεθεί στη φάση των 16 για πολύ καιρό. Αντιμετωπίζουμε μια πολύ καλή ομάδα και ερχόμαστε να τα δώσουμε όλα και με πολλή πίστη. Θα πρέπει να παίξουμε πολύ καλή, έξυπνη και-το πιο σημαντικό-σκληρή άμυνα. Οι ομάδες έχουν αλλάξει στο να παίζουν πολύ σκληρά και πολύ physical και χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κερδίσουμε τίποτα. Σίγουρα πιστεύω στους παίκτες και στο στυλ μας, στο πνεύμα μας και στην ενότητά μας».

Για το πώς θα σταματήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να φέρουμε ένα… M16. Αυτός θα είναι ο ευκολότερος τρόπος».