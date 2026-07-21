Πρόταση της CONMEBOL για Μουντιάλ 2030 με 64 ομάδες

Η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Νότιας Αμερικής (CONMEBOL) πιέζει για να διεξαχθεί το επόμενο Μουντιάλ του 2030 με 64 ομάδες, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της πρώτης διοργάνωσης με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της CONMEBOL, Αλεχάντρο Ντομίνγκες, κάλεσε τη FIFA να εξετάσει το ενδεχόμενο νέας αύξησης των ομάδων που θα αγωνιστούν στο Μουντιάλ σε τέσσερα χρόνια.

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«Το επόμενο είναι στο σπίτι! Το 2030 το Παγκόσμιο Κύπελλο έρχεται στην Ουρουγουάη, την Αργεντινή και την Παραγουάη», έγραψε ο Ντομίνγκες. «Θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για το ποδόσφαιρο, ώστε να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια του Παγκοσμίου Κυπέλλου με ένα τουρνουά 64 ομάδων», έγραψε στο X.

Με βάση το ήδη εγκεκριμένο πλάνο, η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Μαρόκο θα αποτελέσουν τις βασικές διοργανώτριες χώρες του Μουντιάλ 2030, ενώ η Ουρουγουάη, η Αργεντινή και η Παραγουάη θα φιλοξενήσουν τους εναρκτήριους αγώνες της διοργάνωσης, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια από το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο, που διεξήχθη το 1930 στην Ουρουγουάη.