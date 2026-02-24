Πρώτη προπόνηση για Γρηγορίου στον Άρη: «Η θέση της ομάδας σάς αδικεί», είπε στους ποδοσφαιριστές

Την πρώτη τους προπόνηση υπό τις οδηγίες του Μιχάλη Γρηγορίου πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τρίτης (24.02.2026) στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο οι ποδοσφαιριστές του Άρη, στρέφοντας την προσοχή τους στο εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για την 23η αγωνιστική της Super League (01.03.2026, 20:00).

Ο Έλληνας προπονητής ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές του Άρη επαγγελματισμό και προσήλωση ώστε να διεκδικήσουν τις όποιες πιθανότητες έχουν για κατάληψη της πέμπτης θέσης που – εφόσον δεν κατακτήσει ο ΟΦΗ το Κύπελλο – οδηγεί στα προκριματικά του Conference League.

«Η θέση του Άρη στη βαθμολογία αδικεί και την ποιότητα του ρόστερ και εσάς. Μπορείτε να αναστρέψετε την κατάσταση. Στο τέλος αυτό που θα θυμούνται όλοι θα είναι η θέση που τερμάτισε η oμάδα, πέρα από όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της σεζόν. Το τέλος είναι που μετράει και τελικά θα πάρετε αυτό που δικαιούστε και εσείς και η ομάδα. “Πρέπει και μπορούμε να κατακτήσουμε την 5η θέση, αν και ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος μας, γι’ αυτό δεν υπάρχει λεπτό για χάσιμο. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε στιγμή και θέλω από σας επαγγελματισμό 100% μέχρι τέλους», ήταν μερικά από τα όσα ανέφερε ο Μιχάλης Γρηγορίου στους ποδοσφαιριστές του.

Από εκεί και πέρα, ο Γκαμπριέλ Μισεουί έκανε θεραπεία, ο Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Λορέν Μορόν, από την πλευρά του, συμμετείχε σε κομμάτι του προγράμματος.

Ο Γρηγορίου, για το παιχνίδι στη Λεωφόρο, μπορεί να υπολογίζει και πάλι στις υπηρεσίες των Γιώργου Αθανασιάδη, Μάρτιν Χόνγκλα και Κάρλες Πέρεθ που εξέτισαν ποινές στο 1-1 με την Κηφισιά. Αύριο, Τετάρτη, η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο».