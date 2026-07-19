Ράφα Μπενίτεθ: «Η Αργεντινή είχε εύνοια στο Μουντιάλ»

Δηλώσεις που θα συζητηθούν από τον Ισπανό πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει τον τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.

Ο πολύπειρος προπονητής υποστήριξε ότι η Αργεντινή έχει την εύνοια των διαιτητών στο φετινό Μουντιάλ, γι’ αυτό κι έφτασε μία ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου.

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«Η Ισπανία παίζει όμορφα, έχει απίστευτες αμυντικές ικανότητες και ο Ρόδρι προσφέρει ισορροπία και επιτρέπει στους υπόλοιπους να αποδίδουν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Το σθένος της Αργεντινής είναι απαράμιλλο. Όταν φαίνεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, καταφέρνει πάντα να ξανασηκωθεί με μια ώθηση. Ωστόσο, είναι καθοριστικές οι ευνοϊκές αποφάσεις που είχε υπέρ της», τόνισε ο Ράφα Μπενίτεθ.

Όσο για τη μεγάλη μάχη του Λιονέλ Μέσι με τον Λαμίν Γιαμάλ είπε: «Δεν είναι αδύνατο να τους συγκρίνουμε, παρότι μέχρι τώρα ο Μέσι έχει προσφέρει περισσότερα από τον Λαμίν, ο οποίος ήρθε με ενοχλήσεις, αλλά μου φαίνεται πως ανεβάζει ρυθμούς. Με βάση την ιστορία, ο Λέο είναι ξεκάθαρα μπροστά. Όμως οι ιστορίες μπορούν να ξαναγραφτούν. O Μέσι κάνει τα πάντα πιο εύκολα, αλλά απέναντι στην Αγγλία ήταν ο Έντσο Φερνάντες και ο Λαουτάρο Μαρτίνες που έλυσαν το παιχνίδι».

Ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού δεν θέλησε να κάνει πρόβλεψη για τον αποψινό νικητή. «Ποτέ δεν ξέρεις. Είμαι Ισπανός και θα ήθελα να κερδίσει η Ισπανία, αλλά η Αργεντινή έχει αποδείξει πολλές φορές ότι ξέρει να ανταγωνίζεται. Καλύτερα να μην εκτεθείς, για να αποφύγεις το λάθος», ανέφερε.