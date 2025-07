Ραντουκάνου – Σάκκαρη 2-0: Αποκλεισμός για την Ελληνίδα τενίστρια στα προημιτελικά του Citi Open

Η Μαρία Σάκκαρη έχει βρει κακό… μπελά με την Έμα Ραντουκάνου. Η Βρετανίδα τενίστρια νίκησε για τέταρτη σερί φορά την Ελληνίδα πρωταθλήτρια και την άφησε εκτός ημιτελικών στην Ουάσινγκτον.

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε με 2-0 σετ (6-4, 7-5 σε 2 ώρες και 10 λεπτά) από την Έμα Ραντουκάνου στα προημιτελικά του Citi Open και ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στην Ουάσινγκτον.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν εξαιρετικά ανταγωνιστική καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Έχασε το πρώτο σετ στις λεπτομέρειες με 6-4, ενώ στο δεύτερο σετ βρέθηκε να προηγείται με 5-2!

Breakthrough @EmmaRaducanu knocks out former runner-up Sakkari, 6-4, 7-5 to reach the Washington final four for the first time. #MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/1Lw1VlDc67