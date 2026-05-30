Ο Στέρλινγκ τράκαρε τη Lamborghini του σε μπαριέρες και συνελήφθη ως ύποπτος για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών

Ο Ραχίμ Στέρλινγκ τράκαρε τη Lamborghini του και συνελήφθη από τη βρετανική αστυνομία ως ύποπτος για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Την Πέμπτη (28/05/26) ο Στέρλινγκ στην περιοχή Χαμσάιρ έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε μπαριέρες, σύμφωνα με τη Sun, με αποτέλεσμα η αστυνομία να τον συλλάβει μιας και αρνήθηκε να υποβληθεί σε τεστ για χρήση ναρκωτικών.

Η αστυνομία τον συνέλαβε για επικίνδυνη και υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών οδήγηση, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών κατηγορίας Γ (σ.σ. τα ναρκωτικά που ανήκουν στην κατηγορία είναι τα στεροειδή, τα ηρεμιστικά και το αέριο γέλιου), αλλά και για την άρνησή του να υποβληθεί σε τεστ για χρήση ουσιών.

Ο πρώην παίκτης των Λίβερπουλ, Σίτι, τσέλσι και Άρσεναλ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ενώ οι έρευνες για το συμβάν θα συνεχιστούν. Την τελευταία σεζόν αγωνίστηκε στη Φέγενορντ κάτι που τον έχει ρίξει ψυχολογικά, καθώς από την Premier League έφτασε να παίζει στην Ολλανδία.

Στην καριέρα του έχει φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας 82 φορές και έχει πετύχει 20 γκολ.